Um rapaz de 21 anos foi preso por tráfico de drogas na tarde desta sexta-feira, 5, no Jardim Brasilândia, em Franca. Ele tentou fugir e chegou a dispensar uma sacola com drogas e um caderno com anotações do tráfico, mas acabou detido pelos policiais militares. O jovem, que completa 22 anos na próxima segunda-feira, 8, foi preso em flagrante.

Os policiais estavam em patrulhamento pela rua Fortaleza, próximo a uma praça, quando avistaram dois homens em atitude suspeita. Um deles entregava algo ao outro. Assim que perceberam a viatura, os dois correram em direções opostas.

A equipe iniciou a perseguição e conseguiu deter um deles na Rua Goiânia. Durante a abordagem, encontrou três porções de maconha nos bolsos do suspeito. Questionado, ele permaneceu em silêncio.