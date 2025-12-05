05 de dezembro de 2025
JARDIM BRASILÂNDIA

Suspeito de 21 anos é preso e passará aniversário na cadeia

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Google Maps
Praça onde os dois indivíduos foram vistos
Um rapaz de 21 anos foi preso por tráfico de drogas na tarde desta sexta-feira, 5, no Jardim Brasilândia, em Franca. Ele tentou fugir e chegou a dispensar uma sacola com drogas e um caderno com anotações do tráfico, mas acabou detido pelos policiais militares. O jovem, que completa 22 anos na próxima segunda-feira, 8, foi preso em flagrante.

Os policiais estavam em patrulhamento pela rua Fortaleza, próximo a uma praça, quando avistaram dois homens em atitude suspeita. Um deles entregava algo ao outro. Assim que perceberam a viatura, os dois correram em direções opostas.

A equipe iniciou a perseguição e conseguiu deter um deles na Rua Goiânia. Durante a abordagem, encontrou três porções de maconha nos bolsos do suspeito. Questionado, ele permaneceu em silêncio.

Os policiais retornaram ao trajeto da fuga e localizaram a sacola que o rapaz havia dispensado. Dentro dela estavam uma pedra grande de crack, oito eppendorfs de cocaína, outras três porções já separadas da mesma droga e um caderno com anotações detalhadas de vendas.

Diante das evidências, foi dada voz de prisão em flagrante ao jovem. Ele foi levado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) e, após os procedimentos legais, encaminhado à penitenciária.

