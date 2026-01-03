A Francana anunciou os novos uniformes da equipe para a temporada de 2026. O kit do time de Franca, até o momento, é composto por uniforme 1, uniforme 3 e uniforme de treino.

O uniforme 1 conta com camisa predominantemente branca, com detalhes em verde. O short é verde com detalhes em branco, mesma caracterização que compõe o meião. Para o uniforme 3, a Francana saiu do convencional e apostou em um verde escuro para todo o kit, com detalhes em dourado. O uniforme de treino é predominantemente verde, com um padrão de formas aplicado na camisa. O uniforme 2 deve ser disponibilizado em breve.

Como funciona a produção?

Além do lançamento, o clube destacou como funciona o processo de criação das peças. Segundo a diretoria, todo o trabalho é desenvolvido pelo diretor esportivo e comercial Lucas Ferreira, responsável pelo planejamento e apresentação dos modelos utilizados pelo time profissional na Série A3 e na Copa Paulista, além do sub-20 no Campeonato Paulista e na Copa São Paulo de Futebol Júnior; a Copinha.