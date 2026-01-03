03 de janeiro de 2026
NOVIDADES

Francana revela coleção 2026 e detalha produção das peças

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/Francana
Uniformes 1 e 3 anunciados pela Francana
Uniformes 1 e 3 anunciados pela Francana

A Francana anunciou os novos uniformes da equipe para a temporada de 2026. O kit do time de Franca, até o momento, é composto por uniforme 1, uniforme 3 e uniforme de treino.

O uniforme 1 conta com camisa predominantemente branca, com detalhes em verde. O short é verde com detalhes em branco, mesma caracterização que compõe o meião. Para o uniforme 3, a Francana saiu do convencional e apostou em um verde escuro para todo o kit, com detalhes em dourado. O uniforme de treino é predominantemente verde, com um padrão de formas aplicado na camisa. O uniforme 2 deve ser disponibilizado em breve.

Como funciona a produção? 

Além do lançamento, o clube destacou como funciona o processo de criação das peças. Segundo a diretoria, todo o trabalho é desenvolvido pelo diretor esportivo e comercial Lucas Ferreira, responsável pelo planejamento e apresentação dos modelos utilizados pelo time profissional na Série A3 e na Copa Paulista, além do sub-20 no Campeonato Paulista e na Copa São Paulo de Futebol Júnior; a Copinha.

Rafael Diniz, presidente da Francana, explicou que a produção passa por pesquisa, análise de tendências e diálogo constante com o torcedor.

“No início de cada temporada, ele (Lucas) elabora e apresenta os modelos que serão utilizados pela equipe profissional na disputa da Série A3 e da Copa Paulista, bem como pela categoria Sub-20 no Campeonato Paulista e na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Entre os modelos produzidos estão: Jogo 01, Jogo 02, Jogo 03, Aquecimento, Viagem, Treinos e os uniformes da comissão técnica”, completou.

O dirigente ainda ressaltou que Lucas acompanha os lançamentos das principais marcas esportivas, observa referências de clubes e seleções internacionais e utiliza o contato diário com torcedores na loja oficial para ajustar detalhes e aprimorar os desenhos.

“Outra fonte relevante de inspiração são os colecionadores de uniformes da AA Francana e os modelos retrô, que preservam a história e a identidade do clube”, afirmou.

Com frequência, torcedores enviam fotos, sugestões e referências pelas redes sociais. Segundo o presidente, os colecionadores mantêm relação próxima com o clube e costumam adquirir as peças logo após o lançamento, muitas vezes por meio do Instagram, com envios realizados para todo o país.

A expectativa é de que o novo fardamento já seja utilizado no primeiro compromisso do ano, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, neste sábado.

