A Francana anunciou os novos uniformes da equipe para a temporada de 2026. O kit do time de Franca, até o momento, é composto por uniforme 1, uniforme 3 e uniforme de treino.
O uniforme 1 conta com camisa predominantemente branca, com detalhes em verde. O short é verde com detalhes em branco, mesma caracterização que compõe o meião. Para o uniforme 3, a Francana saiu do convencional e apostou em um verde escuro para todo o kit, com detalhes em dourado. O uniforme de treino é predominantemente verde, com um padrão de formas aplicado na camisa. O uniforme 2 deve ser disponibilizado em breve.
Como funciona a produção?
Além do lançamento, o clube destacou como funciona o processo de criação das peças. Segundo a diretoria, todo o trabalho é desenvolvido pelo diretor esportivo e comercial Lucas Ferreira, responsável pelo planejamento e apresentação dos modelos utilizados pelo time profissional na Série A3 e na Copa Paulista, além do sub-20 no Campeonato Paulista e na Copa São Paulo de Futebol Júnior; a Copinha.
Rafael Diniz, presidente da Francana, explicou que a produção passa por pesquisa, análise de tendências e diálogo constante com o torcedor.
“No início de cada temporada, ele (Lucas) elabora e apresenta os modelos que serão utilizados pela equipe profissional na disputa da Série A3 e da Copa Paulista, bem como pela categoria Sub-20 no Campeonato Paulista e na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Entre os modelos produzidos estão: Jogo 01, Jogo 02, Jogo 03, Aquecimento, Viagem, Treinos e os uniformes da comissão técnica”, completou.
O dirigente ainda ressaltou que Lucas acompanha os lançamentos das principais marcas esportivas, observa referências de clubes e seleções internacionais e utiliza o contato diário com torcedores na loja oficial para ajustar detalhes e aprimorar os desenhos.
“Outra fonte relevante de inspiração são os colecionadores de uniformes da AA Francana e os modelos retrô, que preservam a história e a identidade do clube”, afirmou.
Com frequência, torcedores enviam fotos, sugestões e referências pelas redes sociais. Segundo o presidente, os colecionadores mantêm relação próxima com o clube e costumam adquirir as peças logo após o lançamento, muitas vezes por meio do Instagram, com envios realizados para todo o país.
A expectativa é de que o novo fardamento já seja utilizado no primeiro compromisso do ano, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, neste sábado.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.