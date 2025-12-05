O Sesi Franca enfrenta o São José nesta sexta-feira, 5, às 19h30, no ginásio Pedrocão, em Franca, pela sua 14ª rodada pela reta final do primeiro turno da fase regular do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/26.
A novidade na equipe de Franca, comandada por Helinho Garcia, será o ala panamenho Luis Rodriguez, que fará sua estreia no time. O ala foi contratado em 20 de setembro, ficando 76 dias aguardando a regularização de sua documentação. Na semana que vem, o Franca já terá também compromissos pela Champions League.
Nesse período de treinamentos o ala disse estar ansioso para jogar e levantar título com a camisa do Franca. “Estou ansioso para jogar. Minha expectativa é que possamos vencer todos os campeonatos que disputarmos”.
O pivô Cristiano Felício, que foi poupado na última partida, na vitória contra o Corinthians-SP, por conta de dores no quadril, deverá jogar nesta sexta-feira. Desse modo, Helinho terá o elenco completo para buscar mais um resultado positivo na competição nacional.
O Sesi Franca aparece na 5ª colocação com 10 vitórias e 3 derrotas em 13 partidas. O São José está na 8ª posição, com 7 vitórias e 4 derrotas, com 11 jogos disputados.
