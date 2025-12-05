Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar a prender uma motorista de aplicativo, de 24 anos, suspeita de transportar drogas na noite desta quinta-feira, 4, no bairro Santa Lúcia, em Franca. Segundo a informação repassada aos policiais, o namorado da jovem estaria vendendo drogas e ela seria responsável por realizar entregas usando um Honda HR-V.

A equipe policial localizou o veículo circulando na rua José Dinis Moreira. Foi dada ordem de parada, e do carro desceram a motorista investigada e duas passageiras que haviam solicitado a corrida.

No momento em que a condutora deixou o veículo, os policiais viram quando ela jogou um pacote no chão. O volume chamou atenção, foi recolhido e, ao ser aberto, revelou 20 papelotes de cocaína prontos para venda e uma porção grande, petrificada, também de cocaína.