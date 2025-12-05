05 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
DELIVERY DO TRÁFICO

Motorista de app é presa com cocaína e LSD durante corrida

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Laís Bachur/GCN
A mulher foi encaminhada à CPJ de Franca pelos policiais militares
A mulher foi encaminhada à CPJ de Franca pelos policiais militares

Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar a prender uma motorista de aplicativo, de 24 anos, suspeita de transportar drogas na noite desta quinta-feira, 4, no bairro Santa Lúcia, em Franca. Segundo a informação repassada aos policiais, o namorado da jovem estaria vendendo drogas e ela seria responsável por realizar entregas usando um Honda HR-V.

A equipe policial localizou o veículo circulando na rua José Dinis Moreira. Foi dada ordem de parada, e do carro desceram a motorista investigada e duas passageiras que haviam solicitado a corrida.

No momento em que a condutora deixou o veículo, os policiais viram quando ela jogou um pacote no chão. O volume chamou atenção, foi recolhido e, ao ser aberto, revelou 20 papelotes de cocaína prontos para venda e uma porção grande, petrificada, também de cocaína.

Durante a abordagem, os policiais perceberam que no shorts da motorista havia quatro cartelas de micropontos de LSD, que ficaram visíveis devido à roupa justa. Questionada, ela afirmou que estaria levando as drogas “para uma amiga”.

Dentro do carro, a polícia encontrou ainda uma sacola com grande quantidade de dinheiro em espécie, reforçando a suspeita de envolvimento no tráfico.

As duas passageiras foram entrevistadas separadamente e contaram que apenas haviam solicitado a corrida pelo aplicativo, sem saber da existência de drogas no veículo.

Uma policial feminina foi acionada e realizou revista pessoal nas três mulheres. Nada de ilícito foi encontrado com as passageiras, que foram liberadas no local.

A motorista recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foi levada à delegacia. As investigações continuam para apurar se o namorado dela realmente participava da comercialização dos entorpecentes.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários