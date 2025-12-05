O primeiro fim de semana de dezembro - e ainda com feriado prolongado - será marcado por tempo firme e calor em Franca. De acordo com a previsão da Climatempo, os francanos podem aproveitar os dias de folga com temperaturas elevadas e sem preocupação com chuva até a noite de domingo. No entanto, o cenário começa a mudar na segunda-feira, 8, feriado de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da cidade, quando a instabilidade retorna com força.
Fim de semana de sol e calor
A sexta-feira, 5, já dita o ritmo dos próximos dias. O sol aparece acompanhado de muitas nuvens, com períodos de céu nublado, mas não chove. A temperatura máxima atinge os 30ºC, com mínima de 18ºC.
O sábado, 6, segue o mesmo padrão, com sol entre nuvens e tempo seco. A temperatura sobe um pouco mais, variando entre 19ºC e 31ºC.
O domingo, 7, será o dia mais quente do período. A máxima deve chegar aos 32ºC, com mínima de 18ºC. O dia será de sol com muitas nuvens e períodos nublados, mas sem previsão de água.
Virada no tempo na segunda-feira
A estabilidade chega ao fim na segunda-feira, 8. O sol ainda aparece com muitas nuvens, mas a previsão indica pancadas de chuva à tarde e à noite. O volume ainda é baixo, apenas 3 mm de chuva, marcando o retorno da umidade à região.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.