O primeiro fim de semana de dezembro - e ainda com feriado prolongado - será marcado por tempo firme e calor em Franca. De acordo com a previsão da Climatempo, os francanos podem aproveitar os dias de folga com temperaturas elevadas e sem preocupação com chuva até a noite de domingo. No entanto, o cenário começa a mudar na segunda-feira, 8, feriado de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da cidade, quando a instabilidade retorna com força.

Fim de semana de sol e calor

A sexta-feira, 5, já dita o ritmo dos próximos dias. O sol aparece acompanhado de muitas nuvens, com períodos de céu nublado, mas não chove. A temperatura máxima atinge os 30ºC, com mínima de 18ºC.

O sábado, 6, segue o mesmo padrão, com sol entre nuvens e tempo seco. A temperatura sobe um pouco mais, variando entre 19ºC e 31ºC.