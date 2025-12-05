05 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
PISCINA LIBERADA

Fim de semana em Franca será de calor; chuva deve voltar só 2ª

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Pedro Dartibale/GCN
Céu visto no bairro São José, em Franca
Céu visto no bairro São José, em Franca

O primeiro fim de semana de dezembro - e ainda com feriado prolongado - será marcado por tempo firme e calor em Franca. De acordo com a previsão da Climatempo, os francanos podem aproveitar os dias de folga com temperaturas elevadas e sem preocupação com chuva até a noite de domingo. No entanto, o cenário começa a mudar na segunda-feira, 8, feriado de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da cidade, quando a instabilidade retorna com força.

Fim de semana de sol e calor

A sexta-feira, 5, já dita o ritmo dos próximos dias. O sol aparece acompanhado de muitas nuvens, com períodos de céu nublado, mas não chove. A temperatura máxima atinge os 30ºC, com mínima de 18ºC.

O sábado, 6, segue o mesmo padrão, com sol entre nuvens e tempo seco. A temperatura sobe um pouco mais, variando entre 19ºC e 31ºC.

O domingo, 7, será o dia mais quente do período. A máxima deve chegar aos 32ºC, com mínima de 18ºC. O dia será de sol com muitas nuvens e períodos nublados, mas sem previsão de água.

Virada no tempo na segunda-feira

A estabilidade chega ao fim na segunda-feira, 8. O sol ainda aparece com muitas nuvens, mas a previsão indica pancadas de chuva à tarde e à noite. O volume ainda é baixo, apenas 3 mm de chuva, marcando o retorno da umidade à região.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários