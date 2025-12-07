O ano de 2025 caminha para o final deixando uma marca clara de instabilidade climática em Franca . Com a atualização dos dados meteorológicos da Defesa Civil até o dia 4 de dezembro, a cidade acumula um volume total de 1.068,6 milímetros de chuva.

O balanço anual revela que a cidade viveu quase o ano todo "no vermelho" em relação às chuvas, com a maioria dos meses registrando volumes abaixo da média histórica. A grande exceção do segundo semestre foi novembro, que trouxe um cenário de normalidade climática.

O campeão das águas: Janeiro

O ano começou com força total. Janeiro permanece como o mês mais chuvoso de 2025, com 249,9 mm. Ainda assim, vale lembrar que esse volume ficou 23% abaixo do esperado para o mês (que tem média de 323,2 mm).

A seca de Julho e a surpresa de Junho

O meio do ano foi de contrastes. Julho foi o mês mais seco, com míseros 4 mm (-78% da média). Já junho foi o "ponto fora da curva": em pleno inverno, choveu 33 mm, superando a média mensal em 84%.

A recuperação de Novembro