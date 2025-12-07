O ano de 2025 caminha para o final deixando uma marca clara de instabilidade climática em Franca. Com a atualização dos dados meteorológicos da Defesa Civil até o dia 4 de dezembro, a cidade acumula um volume total de 1.068,6 milímetros de chuva.
O balanço anual revela que a cidade viveu quase o ano todo "no vermelho" em relação às chuvas, com a maioria dos meses registrando volumes abaixo da média histórica. A grande exceção do segundo semestre foi novembro, que trouxe um cenário de normalidade climática.
O campeão das águas: Janeiro
O ano começou com força total. Janeiro permanece como o mês mais chuvoso de 2025, com 249,9 mm. Ainda assim, vale lembrar que esse volume ficou 23% abaixo do esperado para o mês (que tem média de 323,2 mm).
A seca de Julho e a surpresa de Junho
O meio do ano foi de contrastes. Julho foi o mês mais seco, com míseros 4 mm (-78% da média). Já junho foi o "ponto fora da curva": em pleno inverno, choveu 33 mm, superando a média mensal em 84%.
A recuperação de Novembro
Novembro foi o mês mais equilibrado do ano. Com um acumulado de 186,4 mm, ele ficou praticamente empatado com a média histórica de 189 mm (desvio de apenas -1%). Foi o momento em que o regime de chuvas mais se aproximou da normalidade esperada para a estação, com precipitações bem distribuídas (choveu em 10 dias do mês).
Raio-X da chuva em 2025
Confira o comportamento da chuva mês a mês, atualizado com os desvios em relação à média climatológica (o que era esperado):
(Dados extraídos das estações meteorológicas locais. Dezembro contabilizado até o dia 04)
O "Dilúvio" de outubro
O dia mais chuvoso de 2025 não ocorreu no verão, mas sim na primavera. Foi em 18 de outubro que Franca viveu seu recorde diário de precipitação, quando as estações marcaram 64,6 mm de chuva em apenas 24 horas.
Dezembro começa promissor
O último mês do ano já acumula 58 mm apenas nos primeiros quatro dias. O destaque foi o dia 03 de dezembro, que sozinho registrou 40 mm de chuva, o que representa quase 70% de tudo o que choveu no mês até agora. Se o ritmo continuar, Dezembro tem potencial para superar a média histórica de 287,4 mm e fechar o ano com saldo positivo.
