Um grave acidente de trânsito deixou duas pessoas feridas na manhã desta sexta-feira, 5, no Centro de Franca. A colisão aconteceu no cruzamento da rua General Carneiro e Floriano Peixoto, onde há placa de Pare e sinalização pintada no chão, mas, segundo testemunhas, o motorista de uma caminhonete Mitsubishi não respeitou a parada obrigatória.

De acordo com as informações, o Citroën seguia pela via preferencial quando teve sua passagem cortada pela caminhonete. O carro não conseguiu frear a tempo e atingiu violentamente a lateral da Mitsubishi. Com a força do impacto, a caminhonete tombou, bloqueando parte da via. O Citroën ficou com a frente completamente destruída.

As duas ruas são bastante movimentadas e o trânsito ficou lento por vários minutos até o atendimento às vítimas.