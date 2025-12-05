Um grave acidente de trânsito deixou duas pessoas feridas na manhã desta sexta-feira, 5, no Centro de Franca. A colisão aconteceu no cruzamento da rua General Carneiro e Floriano Peixoto, onde há placa de Pare e sinalização pintada no chão, mas, segundo testemunhas, o motorista de uma caminhonete Mitsubishi não respeitou a parada obrigatória.
De acordo com as informações, o Citroën seguia pela via preferencial quando teve sua passagem cortada pela caminhonete. O carro não conseguiu frear a tempo e atingiu violentamente a lateral da Mitsubishi. Com a força do impacto, a caminhonete tombou, bloqueando parte da via. O Citroën ficou com a frente completamente destruída.
As duas ruas são bastante movimentadas e o trânsito ficou lento por vários minutos até o atendimento às vítimas.
O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente. Ao chegar, encontrou o motorista do Citroën preso no veículo e em crise de ansiedade, o que deixou o resgate mais delicado. Ele foi retirado com cuidado pelos socorristas.
A passageira que estava ao lado sofreu uma contusão no rosto. Ambos foram encaminhados ao hospital e, apesar dos ferimentos, estão estáveis.
O condutor da caminhonete não se feriu, mas ficou em estado de choque após o acidente e recebeu apoio das equipes no local.
A Polícia Militar esteve no cruzamento para controlar o trânsito, que ficou prejudicado devido ao tombamento da caminhonete e aos destroços que ficaram espalhados pela rua. A ocorrência foi registrada e as causas do acidente devem ser apuradas.
