TRÂNSITO GRAVE

Caminhonete fura sinal de Pare, tomba e deixa dois feridos

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Laís Bachur/GCN
Corpo de bombeiros prestando atendimento às vítimas do cotroen
Corpo de bombeiros prestando atendimento às vítimas do cotroen

Um grave acidente de trânsito deixou duas pessoas feridas na manhã desta sexta-feira, 5, no Centro de Franca. A colisão aconteceu no cruzamento da rua General Carneiro e Floriano Peixoto, onde há placa de Pare e sinalização pintada no chão, mas, segundo testemunhas, o motorista de uma caminhonete Mitsubishi não respeitou a parada obrigatória.

De acordo com as informações, o Citroën seguia pela via preferencial quando teve sua passagem cortada pela caminhonete. O carro não conseguiu frear a tempo e atingiu violentamente a lateral da Mitsubishi. Com a força do impacto, a caminhonete tombou, bloqueando parte da via. O Citroën ficou com a frente completamente destruída.

As duas ruas são bastante movimentadas e o trânsito ficou lento por vários minutos até o atendimento às vítimas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente. Ao chegar, encontrou o motorista do Citroën preso no veículo e em crise de ansiedade, o que deixou o resgate mais delicado. Ele foi retirado com cuidado pelos socorristas.

A passageira que estava ao lado sofreu uma contusão no rosto. Ambos foram encaminhados ao hospital e, apesar dos ferimentos, estão estáveis.

O condutor da caminhonete não se feriu, mas ficou em estado de choque após o acidente e recebeu apoio das equipes no local.

A Polícia Militar esteve no cruzamento para controlar o trânsito, que ficou prejudicado devido ao tombamento da caminhonete e aos destroços que ficaram espalhados pela rua. A ocorrência foi registrada e as causas do acidente devem ser apuradas.

