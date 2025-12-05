Veja o obituário desta sexta-feira, 5, em Franca:
Nome: Maria Clotildes Paula Gazaroli
Idade: 92 anos
Local do velório: Centro Espírita Vicente de Paulo
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Gilberto Alves Borges
Idade: 67 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 16h
