Veja o obituário desta sexta-feira, 5, em Franca:

Nome: Maria Clotildes Paula Gazaroli

Idade: 92 anos

Local do velório: Centro Espírita Vicente de Paulo

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Gilberto Alves Borges

Idade: 67 anos

Local do velório: São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 16h