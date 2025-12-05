05 de dezembro de 2025
SAÚDE

Nova UBS do Parque das Esmeraldas entra em fase de acabamento

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Obras na UBS do Parque das Esmeraldas, na zona Oeste de Franca
Obras na UBS do Parque das Esmeraldas, na zona Oeste de Franca

As obras da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do Residencial Peres Elias/Parque das Esmeraldas, em Franca, seguem em ritmo acelerado e já entraram na etapa de acabamento. A construção, localizada entre a avenida Terezinha de Melo Jerônimo de Oliveira e a rua David Donizete Oliveira, visa ampliar o atendimento primário na região.

Nesta fase, as equipes concentram os trabalhos nos serviços internos, que incluem reboco, contrapiso, colocação de azulejos e instalação de esquadrias metálicas. Os batentes das portas de madeira e os contramarcos das janelas já foram instalados.

Na parte de infraestrutura, estão em andamento as ligações das redes de água e esgoto para o abastecimento do prédio. Já na área externa, a instalação de canaletas para o escoamento de águas pluviais entrou em sua fase final.

Saúde em obras

Além da UBS do Parque das Esmeraldas, a Prefeitura mantém outras frentes de trabalho para reforçar a rede de saúde do município:

  • Jardim Palma: construção de nova unidade com recursos de emenda parlamentar.
  • Vila Santa Terezinha: nova UBS sendo erguida através do Programa Minha UBS, do Governo Federal.
  • Jardim Botânico: andamento das obras do novo NGA (Núcleo de Gestão Assistencial) e do Caps Infantil (Centro de Atenção Psicossocial).

