As obras da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do Residencial Peres Elias/Parque das Esmeraldas, em Franca, seguem em ritmo acelerado e já entraram na etapa de acabamento. A construção, localizada entre a avenida Terezinha de Melo Jerônimo de Oliveira e a rua David Donizete Oliveira, visa ampliar o atendimento primário na região.

Nesta fase, as equipes concentram os trabalhos nos serviços internos, que incluem reboco, contrapiso, colocação de azulejos e instalação de esquadrias metálicas. Os batentes das portas de madeira e os contramarcos das janelas já foram instalados.

Na parte de infraestrutura, estão em andamento as ligações das redes de água e esgoto para o abastecimento do prédio. Já na área externa, a instalação de canaletas para o escoamento de águas pluviais entrou em sua fase final.

Saúde em obras