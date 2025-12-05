As obras da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do Residencial Peres Elias/Parque das Esmeraldas, em Franca, seguem em ritmo acelerado e já entraram na etapa de acabamento. A construção, localizada entre a avenida Terezinha de Melo Jerônimo de Oliveira e a rua David Donizete Oliveira, visa ampliar o atendimento primário na região.
Nesta fase, as equipes concentram os trabalhos nos serviços internos, que incluem reboco, contrapiso, colocação de azulejos e instalação de esquadrias metálicas. Os batentes das portas de madeira e os contramarcos das janelas já foram instalados.
Na parte de infraestrutura, estão em andamento as ligações das redes de água e esgoto para o abastecimento do prédio. Já na área externa, a instalação de canaletas para o escoamento de águas pluviais entrou em sua fase final.
Saúde em obras
Além da UBS do Parque das Esmeraldas, a Prefeitura mantém outras frentes de trabalho para reforçar a rede de saúde do município:
- Jardim Palma: construção de nova unidade com recursos de emenda parlamentar.
- Vila Santa Terezinha: nova UBS sendo erguida através do Programa Minha UBS, do Governo Federal.
- Jardim Botânico: andamento das obras do novo NGA (Núcleo de Gestão Assistencial) e do Caps Infantil (Centro de Atenção Psicossocial).
