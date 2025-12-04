A Polícia Civil de Franca prendeu, nesta quinta-feira, 4, uma mulher que estava foragida após ser condenada a 12 anos de prisão por roubo majorado pelo uso de arma de fogo e pela atuação em grupo.
A captura foi realizada pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca.
Segundo a Polícia Civil, os policiais descobriram, por meio de monitoramento, que a suspeita estava escondida em uma casa no Jardim Paulistano.
As equipes foram até o endereço, localizaram a mulher e fizeram a abordagem no local.
Ela foi conduzida à sede da DIG, onde teve a prisão formalizada e, em seguida, deverá ser encaminhada ao sistema prisional.
