05 de dezembro de 2025
EM FRANCA

Mulher procurada após condenação a 12 anos por roubo é presa

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Policial durante a operação realizada pela DIG
A Polícia Civil de Franca prendeu, nesta quinta-feira, 4, uma mulher que estava foragida após ser condenada a 12 anos de prisão por roubo majorado pelo uso de arma de fogo e pela atuação em grupo.

A captura foi realizada pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca.

Segundo a Polícia Civil, os policiais descobriram, por meio de monitoramento, que a suspeita estava escondida em uma casa no Jardim Paulistano.

As equipes foram até o endereço, localizaram a mulher e fizeram a abordagem no local.

Ela foi conduzida à sede da DIG, onde teve a prisão formalizada e, em seguida, deverá ser encaminhada ao sistema prisional.

