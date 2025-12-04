A Polícia Civil de Franca prendeu, nesta quinta-feira, 4, uma mulher que estava foragida após ser condenada a 12 anos de prisão por roubo majorado pelo uso de arma de fogo e pela atuação em grupo.

A captura foi realizada pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca.

Segundo a Polícia Civil, os policiais descobriram, por meio de monitoramento, que a suspeita estava escondida em uma casa no Jardim Paulistano.