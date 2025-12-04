Ainda sem anunciar os nomes do treinador e de jogadores para o Campeonato Paulista Série A3 de 2026, a Francana conheceu, nesta quinta-feira, 4, a tabela da competição, divulgada pela FPF (Federação Paulista de Futebol).
A Veterana fará sua estreia na A3 contra o Catanduva, no estádio "Lanchão", em Franca, no domingo, 25 de janeiro. O horário ainda será definido, mas provavelmente a equipe esmeraldina mandará seus jogos nas manhãs de domingo e às 19h nas quartas-feiras.
Depois, a Francana fará duas partidas fora de casa, pela segunda e terceira rodadas. No dia 28 de janeiro (quarta-feira), enfrentará a Itapirense, em Itapira; e no dia 1º de fevereiro (domingo), jogará em Jaú, contra o XV de Jaú. Na quarta rodada, no dia 4 de fevereiro, volta a jogar no Lanchão, contra o Desportivo Brasil.
O formato do campeonato é o mesmo das edições anteriores. As equipes se enfrentarão em turno único na primeira fase, classificando as oito melhores para a fase mata-mata, que inclui quartas de final, semifinais e finais, decididas em jogos de ida e volta. As equipes com as melhores campanhas farão o segundo jogo em seus domínios. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis.
O campeão e o vice garantem o acesso à Série A2 em 2027, enquanto as duas últimas equipes serão rebaixadas ao Paulistão A4.
A diretoria da Francana informou, logo após a divulgação da tabela, que o time e o nome do técnico serão anunciados na próxima semana. Nos bastidores, as informações são de que o técnico Wantuil Rodrigues estaria descartado pela diretoria, podendo ser efetivado o auxiliar técnico Luis Gustavo (Viola) no comando do time em 2026. “Estão fazendo avaliações. Atletas devem começar a chegar”, informou a assessoria da Veterana nesta quinta-feira.
