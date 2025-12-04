Ainda sem anunciar os nomes do treinador e de jogadores para o Campeonato Paulista Série A3 de 2026, a Francana conheceu, nesta quinta-feira, 4, a tabela da competição, divulgada pela FPF (Federação Paulista de Futebol).

A Veterana fará sua estreia na A3 contra o Catanduva, no estádio "Lanchão", em Franca, no domingo, 25 de janeiro. O horário ainda será definido, mas provavelmente a equipe esmeraldina mandará seus jogos nas manhãs de domingo e às 19h nas quartas-feiras.

Depois, a Francana fará duas partidas fora de casa, pela segunda e terceira rodadas. No dia 28 de janeiro (quarta-feira), enfrentará a Itapirense, em Itapira; e no dia 1º de fevereiro (domingo), jogará em Jaú, contra o XV de Jaú. Na quarta rodada, no dia 4 de fevereiro, volta a jogar no Lanchão, contra o Desportivo Brasil.