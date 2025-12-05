Um caminhão tombou na manhã de quinta-feira, 4, na rodovia Anhanguera, em Jardinópolis. O acidente aconteceu no km 334, sentido sul, e provocou interdições e lentidão de mais de 1,6 km. O motorista não se feriu.
De acordo com a concessionária Entrevias, o condutor seguia no sentido sul quando, por volta das 5h20, perdeu o controle da direção, bateu contra a defensa metálica do canteiro central e acabou tombando sobre as faixas 1 e 2 da pista dupla.
A ocorrência mobilizou equipes de resgate, Polícia Rodoviária e operadores de tráfego. A ambulância da Entrevias prestou apoio ao motorista, que estava ileso.
Todas as faixas do sentido sul ficaram bloqueadas até as 8h. Depois disso, a faixa 2 foi liberada, mas a faixa 1 permaneceu interditada para trabalho das equipes.O trecho segue com tráfego lento, segundo a concessionária, com retenção estimada em 1,6 km.
Uma equipe de guincho pesado conseguiu arrastar o caminhão para a faixa 1, o que permitiu a liberação parcial da via. Desde então, as equipes aguardavam outro veículo para realizar o transbordo da carga.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.