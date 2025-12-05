Um caminhão tombou na manhã de quinta-feira, 4, na rodovia Anhanguera, em Jardinópolis. O acidente aconteceu no km 334, sentido sul, e provocou interdições e lentidão de mais de 1,6 km. O motorista não se feriu.

De acordo com a concessionária Entrevias, o condutor seguia no sentido sul quando, por volta das 5h20, perdeu o controle da direção, bateu contra a defensa metálica do canteiro central e acabou tombando sobre as faixas 1 e 2 da pista dupla.

A ocorrência mobilizou equipes de resgate, Polícia Rodoviária e operadores de tráfego. A ambulância da Entrevias prestou apoio ao motorista, que estava ileso.