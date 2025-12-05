O segundo sorteio do Projeto IPTU em Dia, da Prefeitura de Franca, está marcado para este mês, através da extração de Natal da Loteria Federal. O prêmio terá o valor de R$ 83,4 mil, sem o desconto do Imposto de Renda, que é de 30%.

De acordo com a Secretaria de Finanças do município, os números são formados pela combinação da centena do primeiro e segundo prêmios, respectivamente. Para concorrer, os contribuintes deverão estar em dia com o pagamento do imposto e não terem nenhum débito com o município.

O primeiro sorteio ocorreu em março, com o mesmo valor, atendendo às pessoas que pagaram à vista. O valor total do projeto é de R$ 166,9 mil (sem o desconto do Imposto de Renda).