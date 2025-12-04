A Câmara Municipal de Franca elegeu os membros da Mesa Diretora e definiu a composição das comissões permanentes para 2026. Mas quem pensa que tudo foi resolvido facilmente está enganado. Pelo contrário: a sessão extraordinária desta quinta-feira, 4, foi marcada por conversas em pequenos grupos antes, durante e depois das votações. O encontro chegou até a ser suspenso para que os vereadores pudessem negociar e chegar a um acordo.

Na disputa entre Fransérgio Garcia (PL), Marcelo Tidy (MDB) e Gilson Pelizaro (PT) – que lançou sua candidatura de última hora –, Fransérgio recebeu oito votos, garantindo a maioria e sendo eleito presidente da Câmara. Para a vice-presidência, Tidy venceu Claudinei da Rocha (MDB). A Mesa Diretora também contará com Andréa Silva (Republicanos) como 1ª secretária e Zezinho Cabeleireiro (PSD) como 2º secretário, ambos eleitos por unanimidade.

Após a escolha da Mesa Diretora, Walker Bombeiro da Libras (PL) pediu que os trabalhos fossem suspensos por 30 minutos. “Chegou um documento que desconheço”, afirmou. O presidente da Câmara, Daniel Bassi (PSD), acatou o pedido. Esse documento era uma lista com os nomes indicados para compor cada comissão permanente, já pronta para votação.