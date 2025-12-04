04 de dezembro de 2025
ANO DE 2026

Em sessão caótica, Câmara define comissões permanentes para 2026

Por Pedro Baccelli | da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
Pedro Baccelli/GCN
Vereadores discutem as composições das comissões permanentes, durante a sessão extraordinária desta quinta-feira
Vereadores discutem as composições das comissões permanentes, durante a sessão extraordinária desta quinta-feira

A Câmara Municipal de Franca elegeu os membros da Mesa Diretora e definiu a composição das comissões permanentes para 2026. Mas quem pensa que tudo foi resolvido facilmente está enganado. Pelo contrário: a sessão extraordinária desta quinta-feira, 4, foi marcada por conversas em pequenos grupos antes, durante e depois das votações. O encontro chegou até a ser suspenso para que os vereadores pudessem negociar e chegar a um acordo.

Na disputa entre Fransérgio Garcia (PL), Marcelo Tidy (MDB) e Gilson Pelizaro (PT) – que lançou sua candidatura de última hora –, Fransérgio recebeu oito votos, garantindo a maioria e sendo eleito presidente da Câmara. Para a vice-presidência, Tidy venceu Claudinei da Rocha (MDB). A Mesa Diretora também contará com Andréa Silva (Republicanos) como 1ª secretária e Zezinho Cabeleireiro (PSD) como 2º secretário, ambos eleitos por unanimidade.

Após a escolha da Mesa Diretora, Walker Bombeiro da Libras (PL) pediu que os trabalhos fossem suspensos por 30 minutos. “Chegou um documento que desconheço”, afirmou. O presidente da Câmara, Daniel Bassi (PSD), acatou o pedido. Esse documento era uma lista com os nomes indicados para compor cada comissão permanente, já pronta para votação.

Como parte dos vereadores estava insatisfeita com as composições – especialmente das comissões de Legislação, Justiça e Redação, e de Saúde e Assistência Social – as conversas recomeçaram. Houve reunião na sala da presidência e também rodas de diálogo no plenário e nos corredores do Legislativo.

A sessão foi suspensa às 9h42 e só retomada às 10h58. Durante a reabertura dos trabalhos, ainda foram feitas alterações na composição final das comissões, que depois seguiram para votação.

Confira abaixo a composição das comissões permanentes da Câmara Municipal de Franca para 2026:

Legislação, Justiça e Redação

  • Presidente: Daniel Bassi (PSD)
  • Vice-presidente: Claudinei da Rocha (MDB)
  • Relatores: Gilson Pelizaro (PT), Marco Garcia (PP), Carlinho Petrópolis (PL)
  • Suplentes: Zezinho Cabeleireiro (PSD), Donizete da Farmácia (MDB), Leandro O Patriota (PL), Walker Bombeiro da Libras (PL), Marília Martins (PSOL)

Finanças e Orçamento

  • Presidente: Gilson Pelizaro (PT)
  • Vice-presidente: Donizete da Farmácia (MDB)
  • Relatores: Andrea Silva (Republicanos), Marco Garcia (PP), Carlinho Petrópolis (PL)
  • Suplentes: Leandro O Patriota (PL), Marcelo Tidy (MDB), Claudinei da Rocha (MDB), Lindsay Cardoso (PP), Walker Bombeiro da Libras (PL)

Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas

  • Presidente: Andrea Silva (Republicanos)
  • Vice-presidente: Marco Garcia (PP)
  • Relator: Zezinho Cabeleireiro (PSD)
  • Suplentes: Carlinho Petrópolis (PL), Gilson Pelizaro (PT), Marcelo Tidy (MDB)

Saúde e Assistência Social

  • Presidente: Leandro O Patriota (PL)
  • Vice-presidente: Donizete da Farmácia (MDB)
  • Relatora: Andrea Silva (Republicanos)
  • Suplentes: Marco Garcia (PP), Marília Martins (PSOL), Carlinho Petrópolis (PL)

Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Defesa dos Animais

  • Presidente: Lindsay Cardoso (PP)
  • Vice-presidente: Carlinho Petrópolis (PL)
  • Relator: Kaká (Republicanos)
  • Suplentes: Zezinho Cabeleireiro (PSD), Marília Martins (PSOL), Leandro O Patriota (PL)

Direitos Humanos, Igualdade Racial, Enfrentamento ao Racismo e Cidadania

  • Presidente: Marília Martins (PSOL)
  • Vice-presidente: Walker Bombeiro da Libras (PL)
  • Relator: Marcelo Tidy (MDB)
  • Suplentes: Leandro O Patriota (PL), Zezinho Cabeleireiro (PSD), Daniel Bassi (PSD)

Direitos da Criança e do Adolescente

  • Presidente: Andrea Silva (Republicanos)
  • Vice-presidente: Claudinei da Rocha (MDB)
  • Relator: Kaká (Republicanos)
  • Suplentes: Marília Martins (PSOL), Marco Garcia (PP), Marcelo Tidy (MDB)

Educação, Esporte, Cultura e Lazer

  • Presidente: Marília Martins (PSOL)
  • Vice-presidente: Walker Bombeiro da Libras (PL)
  • Relator: Marco Garcia (PP)
  • Suplentes: Marcelo Tidy (MDB), Kaká (Republicanos), Gilson Pelizaro (PT)

Condição Feminina

  • Presidente: Andrea Silva (Republicanos)
  • Vice-presidente: Lindsay Cardoso (PP)
  • Relatora: Marília Martins (PSOL)
  • Suplentes: Gilson Pelizaro (PT), Walker Bombeiro da Libras (PL), Marcelo Tidy (MDB)

Legislação Participativa

  • Presidente: Carlinho Petrópolis (PL)
  • Vice-presidente: Kaká (Republicanos)
  • Relator: Zezinho Cabeleireiro (PSD)
  • Suplentes: Donizete da Farmácia (MDB), Leandro O Patriota (PL), Marcelo Tidy (MDB)

Assuntos da Pessoa com Deficiência

  • Presidente: Walker Bombeiro da Libras (PL)
  • Vice-presidente: Gilson Pelizaro (PT)
  • Relator: Marcelo Tidy (MDB)
  • Suplentes: Daniel Bassi (PSD), Marília Martins (PSOL), Zezinho Cabeleireiro (PSD)

Assuntos de Segurança Pública

  • Presidente: Walker Bombeiro da Libras (PL)
  • Vice-presidente: Daniel Bassi (PSD)
  • Relatora: Andrea Silva (Republicanos)
  • Suplentes: Zezinho Cabeleireiro (PSD), Donizete da Farmácia (MDB), Marcelo Tidy (MDB)

Corregedoria

  • Presidente: Gilson Pelizaro (PT)
  • Vice-presidente: Lindsay Cardoso (PP)
  • Relatora: Andrea Silva (Republicanos)
  • Suplentes: Zezinho Cabeleireiro (PSD), Carlinho Petrópolis (PL), Claudinei da Rocha (MDB)

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

  • Presidente: Gilson Pelizaro (PT)
  • Vice-presidente: Daniel Bassi (PSD)
  • Relator: Donizete da Farmácia (MDB)
  • Suplentes: Marcelo Tidy (MDB), Walker Bombeiro da Libras (PL), Leandro O Patriota (PL)

Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia

  • Presidente: Daniel Bassi (PSD)
  • Vice-presidente: Marco Garcia (PP)
  • Relator: Kaká (Republicanos)
  • Suplentes: Donizete da Farmácia (MDB), Zezinho Cabeleireiro (PSD), Marília Martins (PSOL)

Procuradoria Especial da Mulher

  • Procuradora: Marília Martins (PSOL)
  • Procuradora-adjunta: Andrea Silva (Republicanos)

Terceiro Setor

  • Presidente: Walker Bombeiro da Libras (PL)
  • Vice-presidente: Claudinei da Rocha (MDB)
  • Relator: Kaká (Republicanos)
  • Suplentes: Marília Martins (PSOL), Donizete da Farmácia (MDB), Gilson Pelizaro (PT)

