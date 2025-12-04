Como parte do complexo de seis empreendimento do Canastra Eko Resort, a Alma Urban traz o inovador conceito de multipropriedade para o Sudoeste de Minas Gerais. Esse modelo oferece uma solução acessível para quem busca um refúgio para as férias, sem a necessidade de arcar com o custo total de uma segunda residência.

A multipropriedade permite que um bem imobiliário, como um apartamento de hotel, seja dividido em frações. Cada fração, ou cota, concede ao proprietário o direito de uso por um período específico do ano, geralmente duas semanas, para o resto da vida. “Esse conceito é uma forma de democratizar o acesso ao lazer. É a aquisição de um bem com valor muito mais acessível, ideal para quem não usaria um imóvel o ano inteiro”, explica Eduardo Almeida, fundador da Alma Urban.

Além do direito de uso garantido, o modelo oferece flexibilidade. Os proprietários podem usufruir da suíte no resort, alugar a semana não utilizada através do pool do hotel e ser reembolsado, ou ainda, entrar em um sistema de intercâmbio. Por meio de uma rede global, é possível trocar as diárias do Canastra por hospedagem em mais de 3 mil hotéis ao redor do mundo.

“O brasileiro não tem a cultura de planejar as férias. Com a correria do dia a dia, muitos passam anos sem tirar um tempo para si. A multipropriedade, além de ser um direito de propriedade, garante férias para o resto da vida, já planejadas e pagas. Isso é muito importante para a qualidade de vida da família, garantindo que eles realmente façam uma pausa, se conectem e desfrutem de momentos valiosos”, conclui Almeida.

A multipropriedade e o parque ficam ao lado do condomínio. Mais informações sobre o projeto e a comercialização das unidades estão disponíveis pelas redes sociais do empreendimento ou pelo WhatsApp (16) 99690-7070