Luís Roberto de Oliveira, de 76 anos, continua internado em estado grave na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) da Santa Casa de Franca após ter sido atropelado na noite de terça-feira, 2, na rodovia Cândido Portinari, em frente ao posto Paineirão. O idoso está sedado e seu quadro clínico ainda inspira muitos cuidados, segundo informou a equipe do hospital nesta quinta-feira, 4.

O acidente ocorreu em um trecho movimentado da rodovia, a menos de 10 metros de uma passarela para pedestres, onde ele poderia ter atravessado em segurança.

De acordo com informações da motorista, que seguia para Cristais Paulista, envolvida na ocorrência, o idoso teria atravessado a via de forma repentina. Ela contou que não o viu, chovia muito, não teve tempo de desviar e acabou atingindo-o.