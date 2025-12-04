"A gente jogou com o coração", assim descreveu o ala-armador Georginho sobre a vitória do Sesi Franca Basquete contra o Corinthians, na noite dessa quarta-feira, 3, no ginásio "Pedrocão", pelo NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/2026.

Georginho lembrou que a equipe ainda disputará seis partidas neste ano pelo campeonato e seguirá em busca de uma melhor posição na tabela para garantir vaga na Copa Super 8, com a chance de jogar em casa.

“É assim que a gente tem que jogar sempre. Já que a bola não está caindo, a gente precisa se esforçar mais na defesa, jogar um pelo outro. A gente tem muita qualidade para cada um tomar o protagonismo em algum jogo. Mas hoje o protagonista foi o jogo coletivo, principalmente defensivo”, disse Georginho, que anotou 11 pontos e 8 rebotes.