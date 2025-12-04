"A gente jogou com o coração", assim descreveu o ala-armador Georginho sobre a vitória do Sesi Franca Basquete contra o Corinthians, na noite dessa quarta-feira, 3, no ginásio "Pedrocão", pelo NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/2026.
Georginho lembrou que a equipe ainda disputará seis partidas neste ano pelo campeonato e seguirá em busca de uma melhor posição na tabela para garantir vaga na Copa Super 8, com a chance de jogar em casa.
“É assim que a gente tem que jogar sempre. Já que a bola não está caindo, a gente precisa se esforçar mais na defesa, jogar um pelo outro. A gente tem muita qualidade para cada um tomar o protagonismo em algum jogo. Mas hoje o protagonista foi o jogo coletivo, principalmente defensivo”, disse Georginho, que anotou 11 pontos e 8 rebotes.
O técnico Helinho Garcia destacou a qualidade do time do Parque São Jorge e já projeta sua equipe com todos os jogadores na reta final do primeiro turno da fase de classificação da competição nacional.
“Agora é pensar no São José, contando com a equipe praticamente completa. A gente tem uma força defensiva importante para que possamos, a partir disso, buscar tal ritmo e vencer a equipe do São José”, disse o treinador do Franca.
O Sesi Franca volta a jogar pelo NBB, nesta sexta-feira, 5, às 19h30, em casa, contra o São José, que vem de vitória contra o Bauru.
A partida marcará a estreia do ala panamenho Luis Rodrigues, que já teve sua documentação regularizada e, possivelmente, o retorno do pivô Felício, que foi poupado ante o Corinthians por causa de dores no quadril.
