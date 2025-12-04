Um homem foi detido enquanto tentava vender uma cadeira de rodas, que ele furtou no Pronto-socorro "Dr. Álvaro Azzuz", na praça Sabino Loureiro, no bairro Estação, em Franca. A Guarda Civil Municipal (GCM) o deteve, na manhã desta quinta-feira, 4. A ação ocorreu após uma denúncia anônima informando que o indivíduo estaria oferecendo o equipamento a pessoas que circulavam pelo local.

Assim que receberam a informação, os guardas se deslocaram até a praça, onde encontraram o homem com a cadeira de rodas ao lado. Ele foi abordado e, durante a conversa com a equipe, explicou que havia passado por atendimento médico na noite anterior. Segundo seu relato, ao deixar o pronto-socorro, acabou levando consigo a cadeira que havia utilizado.

Diante da situação, o homem foi conduzido ao CPJ (Central de Polícia Judiciária). A ocorrência está sendo apresentada para que sejam tomadas as medidas cabíveis. A cadeira de rodas deve ser devolvida ao serviço de saúde responsável.