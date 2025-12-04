04 de dezembro de 2025
PRESO

Homem leva cadeira do pronto-socorro e tenta vender em praça

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Laís Bachur/GCN
Cadeira de rodas furtada no pronto socorro que homem tentava vender
Cadeira de rodas furtada no pronto socorro que homem tentava vender

Um homem foi detido enquanto tentava vender uma cadeira de rodas, que ele furtou no Pronto-socorro "Dr. Álvaro Azzuz", na praça Sabino Loureiro, no bairro Estação, em Franca. A Guarda Civil Municipal (GCM) o deteve, na manhã desta quinta-feira, 4. A ação ocorreu após uma denúncia anônima informando que o indivíduo estaria oferecendo o equipamento a pessoas que circulavam pelo local.

Assim que receberam a informação, os guardas se deslocaram até a praça, onde encontraram o homem com a cadeira de rodas ao lado. Ele foi abordado e, durante a conversa com a equipe, explicou que havia passado por atendimento médico na noite anterior. Segundo seu relato, ao deixar o pronto-socorro, acabou levando consigo a cadeira que havia utilizado.

Diante da situação, o homem foi conduzido ao CPJ (Central de Polícia Judiciária). A ocorrência está sendo apresentada para que sejam tomadas as medidas cabíveis. A cadeira de rodas deve ser devolvida ao serviço de saúde responsável.

