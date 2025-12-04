A Academia Francana de Letras retomou a entrega da Medalha de Mérito Literário “Luiz Cruz de Oliveira”. A solenidade será realizada na sexta-feira, 12, na Câmara Municipal de Franca, onde escritores locais de destaque serão homenageados.
A cerimônia ocorrerá às 20h, no plenário, e serão homenageados cinco escritores: Jane Mahalem, Marlene Becker, José Lourenço Alves, Luiz Henrique Borba Cunha e o ex-membro da Academia Josaphat Guimarães França, já falecido. Seu filho, Hélio Coelho França, integrante da Academia, receberá a medalha do pai.
A premiação foi criada pelo ex-vereador Jépy Pereira e teve algumas edições no passado, mas acabou sendo interrompida ao longo dos anos. Agora, graças aos esforços de Carlos Roberto Goulart, o “Carogo”, presidente da Academia Francana de Letras, e da vereadora Lindsay Cardoso (PP), a medalha está sendo retomada.
“A literatura dos homenageados é memória viva de nossa cidade, cada obra é uma história a ser contada. Com a certeza de que as palavras são o ofício desses autores, podemos afirmar que a poesia, o conto e os romances têm lugar de destaque na construção da cultura coletiva”, afirmou o presidente.
Carogo espera que a Medalha de Mérito Literário fortaleça e consolide novos encontros, fazendo com que talentos adormecidos sejam forjados e preservados na memória afetiva. "Destacam-se, assim, personagens-referência, como Luiz Cruz, cujo legado merece ser celebrado. Premiar Jane Mahalem, Luis Henrique, Marlene Becker, José Lourenço e o imortal Josaphat Guimarães não é premiar só o que já foi feito e conquistado, mas investir no que ainda será escrito nas páginas futuras de nossa literatura regional", finalizou Goulart.
