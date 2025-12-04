A Academia Francana de Letras retomou a entrega da Medalha de Mérito Literário “Luiz Cruz de Oliveira”. A solenidade será realizada na sexta-feira, 12, na Câmara Municipal de Franca, onde escritores locais de destaque serão homenageados.

A cerimônia ocorrerá às 20h, no plenário, e serão homenageados cinco escritores: Jane Mahalem, Marlene Becker, José Lourenço Alves, Luiz Henrique Borba Cunha e o ex-membro da Academia Josaphat Guimarães França, já falecido. Seu filho, Hélio Coelho França, integrante da Academia, receberá a medalha do pai.

A premiação foi criada pelo ex-vereador Jépy Pereira e teve algumas edições no passado, mas acabou sendo interrompida ao longo dos anos. Agora, graças aos esforços de Carlos Roberto Goulart, o “Carogo”, presidente da Academia Francana de Letras, e da vereadora Lindsay Cardoso (PP), a medalha está sendo retomada.