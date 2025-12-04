04 de dezembro de 2025
LEGISLATIVO

Fransérgio Garcia é eleito presidente da Câmara; Tidy vice

Por Pedro Baccelli | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Pedro Baccelli/GCN
O atual presidente, Daniel Bassi (PSD), cumprimentando o presidente eleito para o ano de 2026, Fransérgio Garcia
O atual presidente, Daniel Bassi (PSD), cumprimentando o presidente eleito para o ano de 2026, Fransérgio Garcia

O vereador Fransérgio Garcia (PL) foi eleito presidente da Câmara Municipal de Franca para o ano de 2026, durante sessão extraordinária realizada nesta quinta-feira, 4.

Fransérgio recebeu oito votos, conquistando a maioria entre os 15 vereadores. Marcelo Tidy (MDB), que havia confirmado sua candidatura desde o início, obteve cinco votos. Já Gilson Pelizaro (PT) lançou candidatura de última hora e recebeu dois votos — o dele e o de Marília Martins (PSOL).

Na disputa pela vice-presidência, concorreram Claudinei da Rocha (MDB), apoiado por Fransérgio, e o próprio Tidy, que acabou eleito.

Para a Mesa Diretora, foram escolhidos ainda Andréa Silva (Republicanos) como 1ª secretária e Zezinho Cabeleireiro (PSD) como 2º secretário, ambos eleitos por unanimidade.

A sessão chegou a ser suspensa por 30 minutos para discussão sobre a composição das comissões permanentes.

