O vereador Fransérgio Garcia (PL) foi eleito presidente da Câmara Municipal de Franca para o ano de 2026, durante sessão extraordinária realizada nesta quinta-feira, 4.

Fransérgio recebeu oito votos, conquistando a maioria entre os 15 vereadores. Marcelo Tidy (MDB), que havia confirmado sua candidatura desde o início, obteve cinco votos. Já Gilson Pelizaro (PT) lançou candidatura de última hora e recebeu dois votos — o dele e o de Marília Martins (PSOL).

Na disputa pela vice-presidência, concorreram Claudinei da Rocha (MDB), apoiado por Fransérgio, e o próprio Tidy, que acabou eleito.