Um motociclista ficou gravemente ferido após um acidente registrado na noite dessa quarta-feira, 3, na rodovia Cândido Portinari, em Rifaina.

Segundo as informações da ocorrência, o condutor de um Honda City, morador da zona rural de Sacramento (MG), trafegava no sentido Pedregulho-Rifaina quando, por razões ainda desconhecidas, bateu de frente contra uma motocicleta que vinha no sentido contrário, nas proximidades do km 463.

Com o impacto, o motociclista morador de Rifaina sofreu diversos ferimentos. Ele recebeu atendimento da equipe da ambulância municipal e foi encaminhado para Franca. A Guarda Civil Municipal também esteve no local, assim como o Policiamento Rodoviário e a Perícia Técnica, responsáveis pelos procedimentos de praxe.