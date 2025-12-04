Uma mulher de 29 anos foi assassinada pelo ex-marido no início da tarde dessa quarta-feira, 3, em Pontal, a 100 km de Franca. Mayra Natanaeli de Oliveira Francisco estava em casa, no Jardim Bela Vista, quando foi surpreendida pelo agressor. A polícia acredita que uma faca tenha sido usada no ataque.

No momento do crime, os filhos da vítima estavam na escola e não testemunharam a violência. Depois de atacar Mayra, André Marcos Pereira dos Santos, de 33 anos, deixou o imóvel e chegou a avisar um vizinho de que a mulher estava morta.

Ele tentou fugir, mas minutos depois ligou para o 190, da Polícia Militar, afirmando que queria se entregar. André foi localizado na área rural de Pontal por equipes da PM. Segundo a tenente Isabela Zarda, o homem confessou o crime ao ser detido.