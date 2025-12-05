A Secretaria de Saúde de Franca intensifica nesta semana as ações de prevenção e diagnóstico de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). A 11ª edição da Campanha ‘Fique Sabendo’ segue até este sábado, 6, oferecendo atendimento especializado à população.

A iniciativa, realizada em parceria com o Programa Estadual de DST/Aids-SP, tem como foco o diagnóstico precoce do HIV e da Sífilis, fator fundamental para o sucesso do tratamento e a qualidade de vida dos pacientes.

Testagem rápida e sigilosa

O Programa Municipal de IST/Aids concentra os atendimentos no CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento), localizado na rua Ouvidor Freire, 2.109, no Centro da cidade. No local, os moradores podem realizar testes gratuitos e totalmente sigilosos, além de receber orientações de saúde.