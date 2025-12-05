05 de dezembro de 2025
Franca oferece testes gratuitos de HIV e Sífilis até sábado

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Prefeitura de Franca
Os testes são gratuitos e totalmente sigilosos
Os testes são gratuitos e totalmente sigilosos

A Secretaria de Saúde de Franca intensifica nesta semana as ações de prevenção e diagnóstico de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). A 11ª edição da Campanha ‘Fique Sabendo’ segue até este sábado, 6, oferecendo atendimento especializado à população.

A iniciativa, realizada em parceria com o Programa Estadual de DST/Aids-SP, tem como foco o diagnóstico precoce do HIV e da Sífilis, fator fundamental para o sucesso do tratamento e a qualidade de vida dos pacientes.

Testagem rápida e sigilosa

O Programa Municipal de IST/Aids concentra os atendimentos no CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento), localizado na rua Ouvidor Freire, 2.109, no Centro da cidade. No local, os moradores podem realizar testes gratuitos e totalmente sigilosos, além de receber orientações de saúde.

Horários de Atendimento:

  • Dias de semana: Das 8h às 17h.
  • Sábado (dia 6): Plantão especial das 8h às 12h.

Público-alvo e conscientização

Segundo a secretária de Saúde, Waléria Mascarenhas, a mobilização visa quebrar barreiras e preconceitos. O convite para a testagem é direcionado especialmente a:

  • Indivíduos com vida sexual ativa;
  • Pessoas que nunca realizaram exames para HIV e Sífilis;
  • Grupos considerados mais vulneráveis.

“Toda esta mobilização vem para conscientizar a população sobre prevenção, formas de transmissão, tratamento e combate ao preconceito”, ressaltou a secretária, lembrando que, apesar da ação especial do "Dezembro Vermelho", o atendimento preventivo é prestado durante todo o ano na rede municipal.

