A Secretaria de Saúde de Franca intensifica nesta semana as ações de prevenção e diagnóstico de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). A 11ª edição da Campanha ‘Fique Sabendo’ segue até este sábado, 6, oferecendo atendimento especializado à população.
A iniciativa, realizada em parceria com o Programa Estadual de DST/Aids-SP, tem como foco o diagnóstico precoce do HIV e da Sífilis, fator fundamental para o sucesso do tratamento e a qualidade de vida dos pacientes.
Testagem rápida e sigilosa
O Programa Municipal de IST/Aids concentra os atendimentos no CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento), localizado na rua Ouvidor Freire, 2.109, no Centro da cidade. No local, os moradores podem realizar testes gratuitos e totalmente sigilosos, além de receber orientações de saúde.
Horários de Atendimento:
- Dias de semana: Das 8h às 17h.
- Sábado (dia 6): Plantão especial das 8h às 12h.
Público-alvo e conscientização
Segundo a secretária de Saúde, Waléria Mascarenhas, a mobilização visa quebrar barreiras e preconceitos. O convite para a testagem é direcionado especialmente a:
- Indivíduos com vida sexual ativa;
- Pessoas que nunca realizaram exames para HIV e Sífilis;
- Grupos considerados mais vulneráveis.
“Toda esta mobilização vem para conscientizar a população sobre prevenção, formas de transmissão, tratamento e combate ao preconceito”, ressaltou a secretária, lembrando que, apesar da ação especial do "Dezembro Vermelho", o atendimento preventivo é prestado durante todo o ano na rede municipal.
