A forte chuva que atingiu Franca na noite desta quarta-feira, 3, derrubou galhos de árvores sobre dois carros estacionados no Poliesportivo, durante o jogo entre Sesi Franca Basquete e Corinthians, no ginásio “Pedrocão”.
De acordo com torcedores que estavam no local, os galhos cederam com a ventania pouco depois do início da chuva e caíram em um Honda Fit e em uma Nissan Frontier. Apesar dos estragos nos veículos, ninguém ficou ferido.
Equipes de limpeza foram acionadas para remover os galhos e liberar a área de estacionamento.
Em nota, o clube informou que, assim que foi comunicado sobre o ocorrido, enviou uma equipe para verificar a situação.
"Felizmente foi constatado que não houve nenhum ferido, além de que o salvaguarda da caminhonete amorteceu a queda, evitando danos aos veículos próximos", finalizou a nota.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.