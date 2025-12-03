A forte chuva que atingiu Franca na noite desta quarta-feira, 3, derrubou galhos de árvores sobre dois carros estacionados no Poliesportivo, durante o jogo entre Sesi Franca Basquete e Corinthians, no ginásio “Pedrocão”.

De acordo com torcedores que estavam no local, os galhos cederam com a ventania pouco depois do início da chuva e caíram em um Honda Fit e em uma Nissan Frontier. Apesar dos estragos nos veículos, ninguém ficou ferido.

Equipes de limpeza foram acionadas para remover os galhos e liberar a área de estacionamento.