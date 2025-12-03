O Sesi Franca Basquete venceu o Corinthians por 80 a 71 na noite desta quarta-feira, 3, no ginásio "Pedrocão", em Franca, pelo primeiro turno da fase de classificação do NBB 2025/2026.

O jogo começou com um atraso de cerca de 20 minutos devido à forte chuva que caiu na cidade, principalmente na região do ginásio Pedrocão, afetando o piso da quadra.

O time da casa começou melhor a partida, abriu o placar e venceu o primeiro período por 28 a 23. Com a mão certeira do ala norte-americano Clark, o Corinthians virou o placar e venceu o segundo quarto por 22 a 9. O Franca praticamente não pontuou no período, indo para o vestiário perdendo por 45 a 37.