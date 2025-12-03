O Sesi Franca Basquete venceu o Corinthians por 80 a 71 na noite desta quarta-feira, 3, no ginásio "Pedrocão", em Franca, pelo primeiro turno da fase de classificação do NBB 2025/2026.
O jogo começou com um atraso de cerca de 20 minutos devido à forte chuva que caiu na cidade, principalmente na região do ginásio Pedrocão, afetando o piso da quadra.
O time da casa começou melhor a partida, abriu o placar e venceu o primeiro período por 28 a 23. Com a mão certeira do ala norte-americano Clark, o Corinthians virou o placar e venceu o segundo quarto por 22 a 9. O Franca praticamente não pontuou no período, indo para o vestiário perdendo por 45 a 37.
A equipe comandada por Helinho Garcia se recuperou ao vencer o terceiro quarto por 25 a 16, virando o jogo para 62 a 61. No fim, o Franca acelerou o ritmo, abriu vantagem no placar e garantiu a vitória diante de sua torcida.
O cestinha da partida foi Clark, com 29 pontos para o Corinthians. Os destaques do Franca no ataque foram David Jackson, com 16 pontos, Lucas Dias, com 15, Laterza, com 12, e Mineiro, com 10.
O Sesi Franca volta a jogar pelo NBB, nesta sexta-feira, 5, às 19h30, contra o São José, novamente em casa.
