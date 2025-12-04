O Bosque dos Angicos, que fica nos fundos do bairro São Joaquim, zona Oeste de Franca, começou a receber nesta semana uma série de melhorias após a conclusão do Chamamento Público que definiu o Grupo Escoteiros Franca do Imperador como responsável pela administração do espaço. Desde segunda-feira, 2, equipes realizam limpeza geral, poda de árvores, reforço na iluminação interna e implantam segurança armada 24 horas.

A proposta é promover uma revitalização gradual do bosque, ampliando as opções de lazer e desenvolvendo atividades ambientais, culturais e comunitárias. A área, que fica na Rua Antônio Mondenezi, 1.300, é composta por mata fechada e espécies nativas que servem de habitat para aves e outros animais.

José Carlos Garcia Nogueira, dirigente do grupo escoteiro, afirma que a parceria vai contribuir para a preservação do espaço.