03 de dezembro de 2025
LUTO

Aos 52 anos, morre o açougueiro Moisés Constante Pereira

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Redes sociais
Luto: Moisés Constante Pereira, de 52 anos
O açougueiro Moisés Constante Pereira, de 52 anos, morreu na noite dessa terça-feira, 2, em Franca, após complicações no fígado. Ele deixou uma filha.

Moisés era um profissional bastante conhecido na área. Trabalhou em diversas empresas, entre elas a Casa de Carnes Distak, na Vila Exposição, próximo ao Parque de Exposições Fernando Costa, região onde morava.

O açougueiro enfrentava problemas de saúde e esteve internado nos últimos dias para tratar o fígado. Ele deixa um grande círculo de amizades e sempre se destacou pelo bom humor.

O velório e o sepultamento de Moisés ocorreram nesta quarta-feira, 3. Ele foi sepultado à tarde no Cemitério Santo Agostinho.

