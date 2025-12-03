O açougueiro Moisés Constante Pereira, de 52 anos, morreu na noite dessa terça-feira, 2, em Franca, após complicações no fígado. Ele deixou uma filha.
Moisés era um profissional bastante conhecido na área. Trabalhou em diversas empresas, entre elas a Casa de Carnes Distak, na Vila Exposição, próximo ao Parque de Exposições Fernando Costa, região onde morava.
O açougueiro enfrentava problemas de saúde e esteve internado nos últimos dias para tratar o fígado. Ele deixa um grande círculo de amizades e sempre se destacou pelo bom humor.
O velório e o sepultamento de Moisés ocorreram nesta quarta-feira, 3. Ele foi sepultado à tarde no Cemitério Santo Agostinho.
