O policial militar Adnilson Alexandre Silva Salles teve sua moto furtada na tarde dessa terça-feira, 2, em Franca. O veículo — uma Honda/CG 150 Titan ES preta, ano 2008, placa BYS4J06 — estava estacionado em frente ao local de trabalho de sua mulher, na rua Vicente Richinho, no Polo Industrial São Bernardo.
Segundo o boletim de ocorrência, o veículo havia sido deixado junto a outras motos na rua. Ao retornar, Adnilson percebeu que a motocicleta não estava mais no local. O crime ocorreu por volta das 14h12.
Vídeos de câmeras de segurança mostram um homem saindo com a moto do militar.
O boletim de ocorrência, registrado pelo pai do policial, Orlando Salles, na Delegacia Eletrônica, foi encaminhado ao 2º Distrito Policial de Franca, que dará continuidade às apurações.
Até o fechamento deste texto, a moto ainda não havia sido localizada e não possuía seguro, de acordo com as informações do boletim.
