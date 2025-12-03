O policial militar Adnilson Alexandre Silva Salles teve sua moto furtada na tarde dessa terça-feira, 2, em Franca. O veículo — uma Honda/CG 150 Titan ES preta, ano 2008, placa BYS4J06 — estava estacionado em frente ao local de trabalho de sua mulher, na rua Vicente Richinho, no Polo Industrial São Bernardo.

Segundo o boletim de ocorrência, o veículo havia sido deixado junto a outras motos na rua. Ao retornar, Adnilson percebeu que a motocicleta não estava mais no local. O crime ocorreu por volta das 14h12.

Vídeos de câmeras de segurança mostram um homem saindo com a moto do militar.