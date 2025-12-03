Às vésperas da eleição que definirá o novo presidente da Câmara Municipal de Franca, além da mesa diretora e dos membros das comissões permanentes, o clima na sessão extraordinária desta quarta-feira, 3, era "agridoce". No plenário, houve uma espécie de "queima de estoque", com a votação de projetos já em tramitação, sem qualquer intercorrência. Mas, nos bastidores, o cenário era outro: portas fechadas, encontros em pequenos grupos e articulações que devem pesar no tabuleiro político das próximas horas.

A sessão extraordinária que escolherá o novo presidente da Câmara Municipal de Franca para o mandato de 2026 será realizada nesta quinta-feira, dia 4, a partir das 9h. Oficialmente, os vereadores Fransérgio Garcia (PL) e Marcelo Tidy (MDB) disputam o comando do Legislativo. Existe a possibilidade de surgir uma terceira via, que, caso aconteça, deverá ser o nome do vereador Carlinho Petrópolis (PL).

Nos bastidores, comenta-se que Carlinho poderia tentar ocupar o lugar de Tidy na disputa. No entanto, o emedebista se mantém firme e afirmou que seguirá como candidato à presidência. Carlinho já foi presidente da Câmara em 2023.