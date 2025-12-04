Um idoso de 73 anos, morador de Franca, viveu uma sequência de episódios que a família classifica como “falhas graves e inaceitáveis” na rede municipal de saúde - desde agosto, quando surgiram os primeiros sintomas cardíacos, até 30 de novembro, dia em que sofreu um infarto já em evolução e acabou ferido dentro da ambulância que o transferia ao Hospital do Coração.

Segundo a família, o caso começou em agosto, quando o aposentado procurou atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita com mal-estar, sendo identificado risco cardíaco e recebendo encaminhamento urgente para o cardiologista. Apesar da indicação de prioridade, a consulta foi agendada apenas para 4 de dezembro, quase quatro meses depois.

Diante da demora e da piora dos sintomas, os familiares decidiram buscar atendimento particular. Após exames, o idoso recebeu diagnóstico de angina instável, condição grave que exige monitoramento constante e, conforme orientação médica, realização de cateterismo. A cardiologista reforçou que qualquer episódio de dor deveria resultar em atendimento imediato, já que nem sempre haveria alterações no eletrocardiograma.

Atendimentos repetidos e sem análise dos exames