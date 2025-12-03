O Sesi Franca Basquete enfrenta o Corinthians nesta quarta-feira, 3, às 19h30, no ginásio "Pedrocão", em Franca, pela 13ª rodada da fase regular do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/2026.

A equipe francana contará com força máxima diante do time do Parque São Jorge. O técnico Helinho e os atletas Lucas Dias, Georginho e Zu Jr., que estavam servindo à seleção brasileira, treinaram normalmente e estão confirmados para a partida.

Finalmente, o ala panamenho Luis Rodriguez teve sua documentação regularizada para jogar pelo Sesi Franca. No entanto, o regulamento do NBB determina que o atleta só pode atuar após o cumprimento do prazo mínimo de dois dias úteis antes da partida. Com isso, o ala fará sua estreia apenas na partida desta sexta-feira, 5, contra o São José, também em Franca.