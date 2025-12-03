03 de dezembro de 2025
NBB

Sesi Franca recebe o Corinthians no Pedrocão nesta quarta-feira

Por N. Fradique | da Redação
Divulgação/Sesi Franca Basquete
Georginho durante treino do Sesi Franca; o time joga em casa
O Sesi Franca Basquete enfrenta o Corinthians nesta quarta-feira, 3, às 19h30, no ginásio "Pedrocão", em Franca, pela 13ª rodada da fase regular do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/2026.

A equipe francana contará com força máxima diante do time do Parque São Jorge. O técnico Helinho e os atletas Lucas Dias, Georginho e Zu Jr., que estavam servindo à seleção brasileira, treinaram normalmente e estão confirmados para a partida.

Finalmente, o ala panamenho Luis Rodriguez teve sua documentação regularizada para jogar pelo Sesi Franca. No entanto, o regulamento do NBB determina que o atleta só pode atuar após o cumprimento do prazo mínimo de dois dias úteis antes da partida. Com isso, o ala fará sua estreia apenas na partida desta sexta-feira, 5, contra o São José, também em Franca.

Rodriguez foi anunciado pelo clube francano em 20 de setembro. Portanto, até sexta-feira, data em que poderá jogar, ele terá completado 76 dias sem disputar um jogo oficial desde sua contratação pela equipe brasileira.

A equipe de Helinho Garcia ocupa a 6ª posição no NBB, com 75% de aproveitamento em 12 partidas, sendo 9 vitórias e 3 derrotas. O Corinthians está na 4ª posição, com 80% de aproveitamento em 10 jogos, com 8 vitórias e 2 derrotas.

