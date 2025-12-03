A Polícia Civil informou que o laudo oficial da Polícia Científica não encontrou sêmen nas partes íntimas de Ana Alice Santos França, de 11 anos. A menina morreu no dia 13 de novembro, dois dias após ser levada ao Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto.

Ana Alice morava em Serrana com a mãe, os irmãos e o padrasto. Segundo o depoimento, o homem encontrou a criança com o cordão de um brinquedo enrolado no pescoço. Ele e a irmã mais velha, que acabava de chegar da igreja, levaram a menina para uma unidade de saúde na cidade, de onde foi transferida para Ribeirão.

No HC, médicos identificaram material que parecia sêmen no corpo da criança e acionaram a Polícia Civil. A partir disso, surgiu a suspeita de que Ana Alice teria sido vítima de abuso sexual. Segundo a investigação, o corpo apresentava sinais compatíveis com violência sexual.