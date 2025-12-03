Uma mulher de 30 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico após uma ação policial na manhã desta quarta-feira, 3, no Jardim Aeroporto IV, na região Sul de Franca. O alvo da operação era um homem de 20 anos, desempregado, evadido e procurado pela Justiça com mandado de prisão condenatória por tráfico, que não foi encontrado.

A equipe chegou ao endereço após denúncia feita pelo Disque Denúncia, que indicava que o procurado estaria comercializando e armazenando drogas em uma residência do bairro. Ao chegar ao imóvel, os policiais foram recebidos por uma mulher, que negou a presença do homem procurado e autorizou a entrada da equipe.

Dentro da casa, os policiais localizaram, sobre a mesa da cozinha, cinco porções de maconha totalizando 25 gramas, além de R$ 162,10 em notas e moedas. Também foram apreendidos nove cadernos com anotações da contabilidade do tráfico, uma máquina de cartão, um rolo de plástico filme usado para embalar drogas e um celular da marca Motorola.