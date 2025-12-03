Com dois candidatos declarados na disputa pela presidência do Legislativo de Franca, a Câmara Municipal realiza, nesta quinta-feira, 4, a eleição para a escolha da nova Mesa Diretora para o ano de 2026. Os vereadores Fransérgio Garcia (PL) e Marcelo Tidy (MDB) garantem que vão brigar até o último instante para conseguir a maioria dos votos.
Caso se confirmem as candidaturas, isso interromperá uma sequência. Nos últimos anos, os presidentes sempre foram eleitos por aclamação, com os vereadores se unindo em torno de um único nome. Os últimos cinco presidentes aclamados por unanimidade foram Donizete da Farmácia, Sérgio Palamoni, Carlinho Petrópolis, Della Motta e Daniel Bassi.
Como a inscrição dos nomes para concorrer aos cargos da Mesa Diretora pode ocorrer até o último instante, não está descartada uma surpresa de última hora, com algum parlamentar se lançando ao cargo de presidente e se tornando uma “terceira via”. Durante a sessão de terça-feira, 2, Carlinhos Petrópolis (PL) ainda buscava apoiadores para sua candidatura.
Divisão dos apoios
A reportagem ouviu todos os 15 vereadores para saber a tendência de votos na disputa entre Fransérgio Garcia e Marcelo Tidy, candidatos declarados à presidência da Câmara.
Os parlamentares que declararam voto ao Fransérgio são: Walker Bombeiro da Libras (PL), Leandro O Patriota (PL), Claudinei da Rocha (MDB), Marco Garcia (PP), Kaká (Republicanos) e Lindsay Cardoso (PP). Já os apoiadores de Tidy são: Daniel Bassi (PSD), atual presidente; Donizete da Farmácia (MDB) e Zezinho Cabeleireiro (PSD).
Pelo menos quatro parlamentares disseram que ainda estão indecisos, sendo eles: Andréa Silva (Republicanos), Gilson Pelizaro (PT), Marília Martins (PSOL) e o próprio Carlinho Petrópolis.
Fransérgio Garcia disse que vem costurando sua candidatura há algum tempo e acredita que conseguirá a maioria dos votos. “Nos bastidores, parece estar disputada a eleição, mas estou tranquilo, acredito que vai dar tudo certo. Se nada mudar, acredito que tenho a maioria”.
Tidy destacou que tudo se decide na hora da votação, acrescentando que ainda busca apoio de alguns colegas. "Estou em busca daquele que ainda está em dúvida. Fala-se em uma terceira via, mas ninguém falou comigo sobre essa possibilidade. Se surgir uma terceira via, é bom para mim, porque quem firmou compromisso comigo não mudaria."
Além da escolha do novo presidente da Câmara Municipal para o exercício de 2026, também será realizada a escolha dos membros das Comissões Permanentes do Legislativo nesta quinta-feira.
