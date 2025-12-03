Com dois candidatos declarados na disputa pela presidência do Legislativo de Franca, a Câmara Municipal realiza, nesta quinta-feira, 4, a eleição para a escolha da nova Mesa Diretora para o ano de 2026. Os vereadores Fransérgio Garcia (PL) e Marcelo Tidy (MDB) garantem que vão brigar até o último instante para conseguir a maioria dos votos.

Caso se confirmem as candidaturas, isso interromperá uma sequência. Nos últimos anos, os presidentes sempre foram eleitos por aclamação, com os vereadores se unindo em torno de um único nome. Os últimos cinco presidentes aclamados por unanimidade foram Donizete da Farmácia, Sérgio Palamoni, Carlinho Petrópolis, Della Motta e Daniel Bassi.

Como a inscrição dos nomes para concorrer aos cargos da Mesa Diretora pode ocorrer até o último instante, não está descartada uma surpresa de última hora, com algum parlamentar se lançando ao cargo de presidente e se tornando uma “terceira via”. Durante a sessão de terça-feira, 2, Carlinhos Petrópolis (PL) ainda buscava apoiadores para sua candidatura.

Divisão dos apoios