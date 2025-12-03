03 de dezembro de 2025
TRÂNSITO DE FRANCA

Grave acidente na Champagnat deixa garupa com ferimentos graves

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Câmeras de Segurança
Condutor e garupa foram arremessados após batida contra carro parado
Um grave acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira, 3. Câmeras de segurança flagraram o momento em que uma motocicleta bate na traseira de um carro estacionado, arremessando o piloto e a garupa na avenida Champagnat, região central da cidade.

Segundo o motociclista, um carro teria cortado sua frente instantes antes, fazendo com que ele perdesse o controle e atingisse o veículo parado. Com o impacto, a garupa foi arremessada sobre a picape e sofreu ferimentos na cabeça e na perna. Ela foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada à Santa Casa de Franca.

O piloto recusou atendimento no local, dizendo que procuraria ajuda médica por conta própria. As causas do acidente serão investigadas.

Ao chegarem com a vítima à Santa Casa, as equipes do Samu precisaram iniciar a administração de medicamentos ainda dentro da ambulância, devido à lotação na unidade. A instituição informou que faria um remanejamento interno para liberar uma vaga o mais breve possível.

