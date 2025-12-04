A Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Franca promove nesta quinta e sexta-feira, dias 4 e 5 de dezembro, mais uma edição do tradicional Mega Bazar de Natal, evento consolidado no calendário solidário da cidade e na programação da insituição. A ação acontece das 9h às 18h, em um galpão em frente à sede da Apae, na avenida Nazira Aidar, 5.102, no Parque Moema.
Com preços que variam entre R$ 1 e R$ 50, o bazar reúne uma grande variedade de produtos, como roupas, calçados, brinquedos, bolsas, bijuterias e itens de decoração. Segundo a coordenadora de marketing e eventos da Apae, Corina Gomes, é uma excelente oportunidade para quem busca peças de boa qualidade com valores acessíveis.
Ela destaca que roupas e sapatos seminovos podem ser encontrados por apenas R$ 1.
Além de facilitar o acesso a itens variados, o Mega Bazar tem um papel fundamental na manutenção da instituição. Toda a renda arrecadada contribui diretamente para custear os atendimentos especializados e gratuitos prestados a mais de 1.400 pessoas com deficiência intelectual de Franca e outras cidades da região, nas áreas de saúde, educação e assistência social.
“Quando você compra no bazar, está ajudando a garantir a continuidade dos serviços especializados às pessoas com deficiência”, reforça Corina.
Doações também são bem-vindas
A comunidade pode colaborar não apenas comprando, mas também doando. A Apae segure recebendo roupas, calçados, acessórios e itens de decoração novos ou em bom estado de conservação para reforçar o estoque do evento.
“Fim de ano é época de desapego. Ao doar, além de organizar o armário, você contribui com uma causa super nobre”, lembra Corina.
Mega Bazar de Natal – Apae Franca
Data: 4 e 5 de dezembro
Horário: 9h às 18h
Endereço: avenida Nazira Aidar, 5.102, em frente à sede da Apae
Valor: peças a partir de R$ 1
