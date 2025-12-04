A Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Franca promove nesta quinta e sexta-feira, dias 4 e 5 de dezembro, mais uma edição do tradicional Mega Bazar de Natal, evento consolidado no calendário solidário da cidade e na programação da insituição. A ação acontece das 9h às 18h, em um galpão em frente à sede da Apae, na avenida Nazira Aidar, 5.102, no Parque Moema.

Com preços que variam entre R$ 1 e R$ 50, o bazar reúne uma grande variedade de produtos, como roupas, calçados, brinquedos, bolsas, bijuterias e itens de decoração. Segundo a coordenadora de marketing e eventos da Apae, Corina Gomes, é uma excelente oportunidade para quem busca peças de boa qualidade com valores acessíveis.

Ela destaca que roupas e sapatos seminovos podem ser encontrados por apenas R$ 1.