Uma motocicleta foi furtada na noite dessa terça-feira, 23, na rua César Ribeiro, no Jardim Califórnia, em Franca. A proprietária havia deixado o veículo estacionado em frente à residência e, ao sair para guardá-lo, percebeu que a moto havia sido levada.

O veículo furtado é uma Honda Fan 160, ano 2023, cor vermelha, com uma “asinha” preta e a seta dianteira direita danificada. O marido da vítima utiliza a motocicleta para trabalhar como entregador. “É o nosso ganha-pão”, disse a proprietária.

Câmeras de segurança da vizinhança registraram toda a ação criminosa. Nas imagens, dois homens aparecem em outra motocicleta e se aproximam do veículo. O garupa desce, sobe na Fan 160 e a dupla começa a empurrar a moto pela rua. Outras câmeras ainda registraram os suspeitos circulando pelas vias próximas.