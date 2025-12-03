A Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca cumpriu na manhã desta terça-feira um mandado judicial de busca e apreensão na residência de um homem de 36 anos, no Parque Vicente Leporace I. A operação foi motivada por denúncias, indicando que o suspeito estaria envolvido com o tráfico de drogas e mantinha materiais ilícitos em sua casa.

Ao chegarem ao imóvel, os policiais civis foram recebidos pela mãe do investigado, que informou que o filho não havia dormido na residência na noite anterior. Durante a busca minuciosa no quarto do alvo, a equipe encontrou diversos itens de relevância para a investigação.

Sob os colchões, foram apreendidos uma coronha de espingarda e uma máscara do personagem Hulk. Em uma sacola no mesmo cômodo, os agentes localizaram uma pistola turca Sarsilmaz calibre 9 mm, modificada para funcionar no modo rajada ou automático, o que caracteriza arma de uso restrito.