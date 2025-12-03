A Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca cumpriu na manhã desta terça-feira um mandado judicial de busca e apreensão na residência de um homem de 36 anos, no Parque Vicente Leporace I. A operação foi motivada por denúncias, indicando que o suspeito estaria envolvido com o tráfico de drogas e mantinha materiais ilícitos em sua casa.
Ao chegarem ao imóvel, os policiais civis foram recebidos pela mãe do investigado, que informou que o filho não havia dormido na residência na noite anterior. Durante a busca minuciosa no quarto do alvo, a equipe encontrou diversos itens de relevância para a investigação.
Sob os colchões, foram apreendidos uma coronha de espingarda e uma máscara do personagem Hulk. Em uma sacola no mesmo cômodo, os agentes localizaram uma pistola turca Sarsilmaz calibre 9 mm, modificada para funcionar no modo rajada ou automático, o que caracteriza arma de uso restrito.
Também foram apreendidos três carregadores, um deles alongado e 44 munições. No banheiro da casa, a equipe encontrou ainda a quantia de R$ 30.
A mãe do suspeito foi conduzida à delegacia para prestar depoimento, enquanto todo o material recolhido foi encaminhado para perícia. O delegado responsável determinou a elaboração do boletim de ocorrência e a instauração de inquérito policial para aprofundar as investigações.
O suspeito continua foragido.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.