Franca registrou noites e madrugadas chuvosas nos últimos dois dias. Com alerta laranja para tempestade, a cidade registrou 57,6 milímetros de chuva, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A instabilidade registrada na madrugada de quarta-feira, 3, foi somente o início de dias mais chuvosos na cidade, registrando 39,8 milímetros de chuva. Já na noite, virando para a madrugada de quinta-feira, 4, foram registrados 17,8 milímetros. A Defesa Civil já havia alertado para as chuvas intensas em todo o Estado durante estes dias.

Após as grandes precipitações, Franca ainda está com alerta amarelo de chuvas intensas que se iniciou na manhã desta quinta-feira e deve durar até as 10h de sexta-feira, 5. O aviso prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com ventos intensos entre 40 km/h e 60 km/h por hora.