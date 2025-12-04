Franca registrou noites e madrugadas chuvosas nos últimos dois dias. Com alerta laranja para tempestade, a cidade registrou 57,6 milímetros de chuva, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
A instabilidade registrada na madrugada de quarta-feira, 3, foi somente o início de dias mais chuvosos na cidade, registrando 39,8 milímetros de chuva. Já na noite, virando para a madrugada de quinta-feira, 4, foram registrados 17,8 milímetros. A Defesa Civil já havia alertado para as chuvas intensas em todo o Estado durante estes dias.
Após as grandes precipitações, Franca ainda está com alerta amarelo de chuvas intensas que se iniciou na manhã desta quinta-feira e deve durar até as 10h de sexta-feira, 5. O aviso prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com ventos intensos entre 40 km/h e 60 km/h por hora.
Apesar das condições apresentadas pelo alerta, a Climatempo prevê somente 5,2 milímetros de chuva para esta quinta-feira, com temperaturas oscilando entre 26°C e 18°C. Já para a sexta-feira, a máxima deve atingir 29°C, enquanto a mínima permanece em 18°C, sem previsão de precipitação.
O fim de semana tem previsão de aumento de temperatura, ainda sem incidência de chuvas. A máxima deve oscilar entre 30°C e 31°C, enquanto a mínima fica em 18°C.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.