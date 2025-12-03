Cansados da falta de solução e preocupados com o risco de acidentes, moradores da rua Alexandre Spereta, no bairro São Joaquim, em Franca, adotaram uma medida inusitada e irônica para chamar a atenção das autoridades: sinalizaram um buraco em uma tampa de esgoto da Sabesp no meio da via com uma "árvore de Natal" improvisada.
A cratera está localizada em frente ao número 1.059. Segundo relatos enviados ao portal GCN/Sampi, a situação é crítica e já provocou prejuízos. "Já teve um acidente. Foi de madrugada, a gente só escutou o barulho. Saímos de manhã e o carro estava parado, estragado", contou um morador.
'Conserto' que piorou o problema
De acordo com a denúncia, o problema começou com uma tampa de bueiro solta. "Os carros passavam e mandavam a tampa longe. Com medo disso, a gente tirou a tampa e pôs um galho", explicou um dos vizinhos.
Ainda segundo o relato, uma equipe da Sabesp chegou a ir ao local, mas o serviço realizado teria agravado a situação estrutural. "Eles acharam que arrumaram, mas na verdade acabaram de quebrar o resto. Antes só estava saindo a tampa, agora está saindo tudo", desabafou o morador, classificando o caso como um "descaso com a população".
Para evitar novas fatalidades ou danos aos veículos que trafegam pela esquina, os próprios moradores, decidiram instalar a sinalização improvisada com galhos, apelidada de árvore de Natal, como forma de alerta e protesto.
O outro lado
A equipe de reportagem do Portal GCN/Sampi entrou em contato com a Sabesp para questionar sobre o problema relatado e a previsão de reparo definitivo na via, mas, até a publicação desta matéria, não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestação da companhia.
