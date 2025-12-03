03 de dezembro de 2025
RISCO DE ACIDENTE

Moradores improvisam 'árvore de Natal' para sinalizar buraco

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/WhatsApp GCN
Uma 'árvore de Natal' improvisada para sinalização de buraco na rua Alexandre Spereta, no bairro São Joaquim
Uma 'árvore de Natal' improvisada para sinalização de buraco na rua Alexandre Spereta, no bairro São Joaquim

Cansados da falta de solução e preocupados com o risco de acidentes, moradores da rua Alexandre Spereta, no bairro São Joaquim, em Franca, adotaram uma medida inusitada e irônica para chamar a atenção das autoridades: sinalizaram um buraco em uma tampa de esgoto da Sabesp no meio da via com uma "árvore de Natal" improvisada.

A cratera está localizada em frente ao número 1.059. Segundo relatos enviados ao portal GCN/Sampi, a situação é crítica e já provocou prejuízos. "Já teve um acidente. Foi de madrugada, a gente só escutou o barulho. Saímos de manhã e o carro estava parado, estragado", contou um morador.

'Conserto' que piorou o problema

De acordo com a denúncia, o problema começou com uma tampa de bueiro solta. "Os carros passavam e mandavam a tampa longe. Com medo disso, a gente tirou a tampa e pôs um galho", explicou um dos vizinhos.

Ainda segundo o relato, uma equipe da Sabesp chegou a ir ao local, mas o serviço realizado teria agravado a situação estrutural. "Eles acharam que arrumaram, mas na verdade acabaram de quebrar o resto. Antes só estava saindo a tampa, agora está saindo tudo", desabafou o morador, classificando o caso como um "descaso com a população".

Para evitar novas fatalidades ou danos aos veículos que trafegam pela esquina, os próprios moradores, decidiram instalar a sinalização improvisada com galhos, apelidada de árvore de Natal, como forma de alerta e protesto.

O outro lado

A equipe de reportagem do Portal GCN/Sampi entrou em contato com a Sabesp para questionar sobre o problema relatado e a previsão de reparo definitivo na via, mas, até a publicação desta matéria, não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestação da companhia.

