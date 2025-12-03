Cansados da falta de solução e preocupados com o risco de acidentes, moradores da rua Alexandre Spereta, no bairro São Joaquim, em Franca, adotaram uma medida inusitada e irônica para chamar a atenção das autoridades: sinalizaram um buraco em uma tampa de esgoto da Sabesp no meio da via com uma "árvore de Natal" improvisada.

A cratera está localizada em frente ao número 1.059. Segundo relatos enviados ao portal GCN/Sampi, a situação é crítica e já provocou prejuízos. "Já teve um acidente. Foi de madrugada, a gente só escutou o barulho. Saímos de manhã e o carro estava parado, estragado", contou um morador.

'Conserto' que piorou o problema

De acordo com a denúncia, o problema começou com uma tampa de bueiro solta. "Os carros passavam e mandavam a tampa longe. Com medo disso, a gente tirou a tampa e pôs um galho", explicou um dos vizinhos.