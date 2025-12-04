O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concedeu liberdade provisória ao estudante de veterinária Cleiton Fernando Torres, de 37 anos, acusado de participar de um esquema clandestino de coleta e venda de sangue de gatos em Monte Alto. O habeas corpus foi concedido na segunda-feira, 1º.

Com a medida, Cleiton poderá responder ao processo em liberdade, mas deverá cumprir diversas restrições impostas pela Justiça, entre elas comparecimento periódico, recolhimento noturno e monitoramento eletrônico.

O caso veio à tona em 3 de outubro, quando a Guarda Municipal recebeu denúncia de que um perfil nas redes sociais oferecia R$ 50 a tutores em troca de sangue dos gatos. A investigação apontou que o material seria enviado para uma clínica em São José do Rio Preto, que mantinha um banco de sangue veterinário.