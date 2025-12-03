03 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ALTA HOSPITALAR

Padre José Geraldo deixa hospital após tratamento de pancreatite

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Rede Social/Santuário de Santo Antônio
Padre José Geraldo deve volta às celebrações o mais rápido possível
Padre José Geraldo deve volta às celebrações o mais rápido possível

O monsenhor José Geraldo Segantin, 66 anos, reitor do Santuário Diocesano Santo Antônio, de Franca, deixou o hospital após 23 dias se tratando de um quadro de pancreatite.

O padre ganhou alta nesta terça-feira, 2, depois de passar um período na UTI (Unidade de Tratamento Intensiva) do Hospital Unimed de Ribeirão Preto. Ele passou mal durante uma missa no dia 9 de novembro, foi atendido no Hospital São Joaquim/Unimed de Franca, sendo transferido para Ribeirão Preto no dia 12 de novembro.

Nesta quarta-feira, 3, José Geraldo concedeu entrevista à rádio Difusora, dizendo que foram dias difíceis. “Depois de mais de 20 dias no hospital Ribeirão Preto - não foram dias fáceis, mas foram dias repletos da graça de Deus -, eu já estou em Franca novamente para continuar a recuperação, continuar o tratamento”, disse.

Ainda com a voz enfraquecida devido ao tratamento, o monsenhor agradeceu as mensagens e orações recebidas dos amigos e fiéis desde sua internação. “Devo agradecer muito a Deus que nunca me abandonou, como eu digo nas homilias, Deus continuou fazendo muitos milagres e um deles foi feito mais uma vez dentro da minha vida”.

José Geraldo finalizou dizendo que foi cumprido o ciclo de antibióticos e espera voltar a celebrar as missas no Santuário o quanto antes. “Estou muito bem amparado, não posso reclamar de nada, primeiramente do hospital em Franca e depois em Ribeirão Preto. Fui agraciado pelo atendimento e carinho das pessoas, grato pelas mensagens e pelas orações”.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários