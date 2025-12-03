O monsenhor José Geraldo Segantin, 66 anos, reitor do Santuário Diocesano Santo Antônio, de Franca, deixou o hospital após 23 dias se tratando de um quadro de pancreatite.
O padre ganhou alta nesta terça-feira, 2, depois de passar um período na UTI (Unidade de Tratamento Intensiva) do Hospital Unimed de Ribeirão Preto. Ele passou mal durante uma missa no dia 9 de novembro, foi atendido no Hospital São Joaquim/Unimed de Franca, sendo transferido para Ribeirão Preto no dia 12 de novembro.
Nesta quarta-feira, 3, José Geraldo concedeu entrevista à rádio Difusora, dizendo que foram dias difíceis. “Depois de mais de 20 dias no hospital Ribeirão Preto - não foram dias fáceis, mas foram dias repletos da graça de Deus -, eu já estou em Franca novamente para continuar a recuperação, continuar o tratamento”, disse.
Ainda com a voz enfraquecida devido ao tratamento, o monsenhor agradeceu as mensagens e orações recebidas dos amigos e fiéis desde sua internação. “Devo agradecer muito a Deus que nunca me abandonou, como eu digo nas homilias, Deus continuou fazendo muitos milagres e um deles foi feito mais uma vez dentro da minha vida”.
José Geraldo finalizou dizendo que foi cumprido o ciclo de antibióticos e espera voltar a celebrar as missas no Santuário o quanto antes. “Estou muito bem amparado, não posso reclamar de nada, primeiramente do hospital em Franca e depois em Ribeirão Preto. Fui agraciado pelo atendimento e carinho das pessoas, grato pelas mensagens e pelas orações”.
