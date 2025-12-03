O monsenhor José Geraldo Segantin, 66 anos, reitor do Santuário Diocesano Santo Antônio, de Franca, deixou o hospital após 23 dias se tratando de um quadro de pancreatite.

O padre ganhou alta nesta terça-feira, 2, depois de passar um período na UTI (Unidade de Tratamento Intensiva) do Hospital Unimed de Ribeirão Preto. Ele passou mal durante uma missa no dia 9 de novembro, foi atendido no Hospital São Joaquim/Unimed de Franca, sendo transferido para Ribeirão Preto no dia 12 de novembro.

Nesta quarta-feira, 3, José Geraldo concedeu entrevista à rádio Difusora, dizendo que foram dias difíceis. “Depois de mais de 20 dias no hospital Ribeirão Preto - não foram dias fáceis, mas foram dias repletos da graça de Deus -, eu já estou em Franca novamente para continuar a recuperação, continuar o tratamento”, disse.