Notou que a lua está maior nesta quinta-feira, 4? Não é impressão sua. Os moradores de Franca têm a chance de presenciar a última superlua de 2025.

O fenômeno ocorre quando a lua cheia coincide com o perigeu, que é o ponto da órbita em que o satélite está mais próximo da Terra. Essa combinação faz com que a lua pareça maior e mais brilhante do que o habitual, criando um cenário ideal para fotos e observação.

Mesmo nas áreas urbanas de Franca, onde há maior iluminação artificial, o satélite se destaca no horizonte na noite desta quinta-feira.

Chuva de meteoros