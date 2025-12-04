Notou que a lua está maior nesta quinta-feira, 4? Não é impressão sua. Os moradores de Franca têm a chance de presenciar a última superlua de 2025.
O fenômeno ocorre quando a lua cheia coincide com o perigeu, que é o ponto da órbita em que o satélite está mais próximo da Terra. Essa combinação faz com que a lua pareça maior e mais brilhante do que o habitual, criando um cenário ideal para fotos e observação.
Mesmo nas áreas urbanas de Franca, onde há maior iluminação artificial, o satélite se destaca no horizonte na noite desta quinta-feira.
Chuva de meteoros
Mais adiante no mês, entre os dias 13 e 14 de dezembro, o céu será palco da chuva de meteoros Geminídeos, considerada uma das mais intensas do ano.
Diferente da superlua, para observar os meteoros, a recomendação é buscar locais com menos poluição luminosa. Em Franca, regiões mais afastadas do Centro, como chácaras no entorno da cidade ou a região rural próxima às rodovias Cândido Portinari e Ronan Rocha, oferecem melhores condições de visibilidade.
Como assistir?
- Equipamentos: não é necessário usar telescópios ou binóculos. Ambos os eventos são visíveis a olho nu;
- Dica: para a chuva de meteoros, o ideal é esperar cerca de 20 minutos no escuro para que a visão se acostume;
- Previsão: o sucesso da observação depende das condições meteorológicas de Franca nas datas específicas (céu limpo e sem nuvens).
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.