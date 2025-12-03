A Polícia Militar identificou um jovem de 21 anos suspeito de abastecer um veículo HB20 e fugir sem pagar em dois postos de combustíveis de Franca. O caso mais recente ocorreu nesta terça-feira, 2, quando o condutor abasteceu R$ 200 em um posto no bairro Jardim Vera Cruz e saiu sem efetuar o pagamento.
Segundo o boletim de ocorrência, o Copom havia informado que um HB20 chumbo, sem placa, tinha fugido após abastecer no posto Astro. No dia anterior, outra ocorrência semelhante havia sido registrada no posto Dallas, na avenida São Vicente, onde foi relatado que três pessoas estavam dentro do veículo.
Durante patrulhamento, os policiais avistaram um HB20 com três rapazes em pé ao lado do carro, em frente a uma adega no Parque Progresso. Como as características coincidiam com as denúncias, a equipe decidiu abordá-los.
Os três jovens foram revistados e nada de ilícito foi encontrado com eles ou no veículo. O condutor, de 21 anos, se apresentou e, inicialmente, negou os fatos. No entanto, após ser informado de que os postos possuem câmeras de segurança, ele confessou informalmente ter sido o responsável pelo prejuízo no posto Dallas, mas continuou negando o caso ocorrido no dia atual.
O jovem afirmou ainda que os dois adolescentes presentes eram apenas passageiros e não tinham conhecimento das fugas. Ele explicou que o veículo pertence a uma locadora de Franca e está alugado no nome de um amigo que usa o carro para trabalhar como motorista de aplicativo, e que ele próprio utiliza o HB20 apenas à noite.
Todos foram levados ao Plantão Policial. Como não foi possível identificar quem conduzia o carro no momento da fuga mais recente, e considerando a baixa ofensividade da conduta, os adolescentes foram liberados aos responsáveis. O motorista também.
O caso foi registrado e a ocorrência será investigada.
