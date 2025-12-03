Uma aposentada de 67 anos pediu medida protetiva contra o próprio filho após sofrer agressões, ameaças de morte e ter bens furtados dentro de casa, no Parque Vicente Leporace, em Franca. O caso aconteceu na noite dessa terça-feira, 2, e mobilizou a Polícia Militar.
Segundo o boletim de ocorrência, a PM foi acionada por volta das 22h para comparecer à avenida Dr. Abrahão Brickman. Quando os policiais chegaram, o suspeito não estava no imóvel, apenas a mãe, muito abalada, relatando o histórico de violência.
Ela contou que já havia registrado um boletim de ocorrência no dia anterior e solicitado uma medida protetiva, porque o filho frequentemente a ameaça de morte, além de furtar seus pertences. A idosa explicou que, novamente na noite de terça, o filho voltou para casa dizendo que colocaria fogo na residência para matá-la e chegou a empurrá-la.
Enquanto conversavam com a vítima, os policiais avistaram o homem em frente à casa. Ele foi abordado e confirmou que havia ameaçado a própria mãe, alegando sofrer problemas psicológicos.
O suspeito foi detido e levado ao Plantão Policial. O delegado arbitrou fiança de R$ 4 mil, mas o valor não foi pago. O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à penitenciária do Jardim Guanabara, onde permanece à disposição da Justiça.
