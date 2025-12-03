Uma aposentada de 67 anos pediu medida protetiva contra o próprio filho após sofrer agressões, ameaças de morte e ter bens furtados dentro de casa, no Parque Vicente Leporace, em Franca. O caso aconteceu na noite dessa terça-feira, 2, e mobilizou a Polícia Militar.

Segundo o boletim de ocorrência, a PM foi acionada por volta das 22h para comparecer à avenida Dr. Abrahão Brickman. Quando os policiais chegaram, o suspeito não estava no imóvel, apenas a mãe, muito abalada, relatando o histórico de violência.

Ela contou que já havia registrado um boletim de ocorrência no dia anterior e solicitado uma medida protetiva, porque o filho frequentemente a ameaça de morte, além de furtar seus pertences. A idosa explicou que, novamente na noite de terça, o filho voltou para casa dizendo que colocaria fogo na residência para matá-la e chegou a empurrá-la.