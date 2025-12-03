A GCM (Guarda Civil Municipal) de Franca deu início, nesta semana, a uma operação especial de patrulhamento ostensivo na região central da cidade. A medida vai reforçar a segurança da população e dos comerciantes durante o período de compras de fim de ano e será mantida até a véspera do Natal.

O objetivo principal é oferecer apoio e orientações aos cidadãos, além de inibir ações criminosas nas áreas de maior concentração comercial. Na noite de segunda-feira, 1º, a presença da GCM já era visível: uma viatura foi posicionada estrategicamente na Praça Nossa Senhora da Conceição, ao lado da Fonte Luminosa, enquanto outras equipes realizavam rondas preventivas nos calçadões e ruas adjacentes.

Reforço tecnológico

A partir da próxima semana, logo após o feriado da Padroeira da cidade (Nossa Senhora da Imaculada Conceição, dia 8 de dezembro), a operação ganhará um reforço de peso. A estrutura será ampliada com a utilização de um ônibus equipado com quatro câmeras externas de monitoramento.