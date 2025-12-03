03 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
SEGURANÇA

Guarda Civil inicia operação especial de Natal no Centro

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Ônibus com câmeras reforçará ação no Centro de Franca
Ônibus com câmeras reforçará ação no Centro de Franca

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Franca deu início, nesta semana, a uma operação especial de patrulhamento ostensivo na região central da cidade. A medida vai reforçar a segurança da população e dos comerciantes durante o período de compras de fim de ano e será mantida até a véspera do Natal.

O objetivo principal é oferecer apoio e orientações aos cidadãos, além de inibir ações criminosas nas áreas de maior concentração comercial. Na noite de segunda-feira, 1º, a presença da GCM já era visível: uma viatura foi posicionada estrategicamente na Praça Nossa Senhora da Conceição, ao lado da Fonte Luminosa, enquanto outras equipes realizavam rondas preventivas nos calçadões e ruas adjacentes.

Reforço tecnológico

A partir da próxima semana, logo após o feriado da Padroeira da cidade (Nossa Senhora da Imaculada Conceição, dia 8 de dezembro), a operação ganhará um reforço de peso. A estrutura será ampliada com a utilização de um ônibus equipado com quatro câmeras externas de monitoramento.

Segundo Osvaldo de Oliveira Junior, secretário de Segurança, o trabalho nas ruas é complementado pela tecnologia. A ação conta com o suporte das 78 câmeras de alta definição da Central de Monitoramento, instaladas em pontos estratégicos da cidade.

Horários da operação

A operação especial acompanhará o horário estendido do comércio de fim de ano:

  • Segunda a sexta-feira: das 9h às 22h.
  • Sábados e domingos: das 9h às 18h.

Canais de atendimento

A Guarda Civil Municipal está à disposição da população para denúncias ou solicitações de apoio através dos telefones:

  • 153 (Emergência)
  • (16) 3724-1033
  • (16) 3706-6515

