03 de dezembro de 2025
EDUCAÇÃO

Creche no Piratininga II entra em reta final de acabamento

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Creche escola no Jardim Piratininga, em Franca
Creche escola no Jardim Piratininga, em Franca

As obras da nova Creche-Escola do Jardim Piratininga II, na Região Leste de Franca, entraram em sua fase final. A Prefeitura informou que os serviços desta semana estão concentrados nos detalhes de acabamento, como limpeza de pisos, aplicação de rejuntes, instalação de metais sanitários e finalização da pintura interna e externa.

Localizada entre as ruas Dr. William Salomão, Jorge Matoso e Fauze Mussalen, a unidade chega para ampliar a oferta de vagas na região. A capacidade de atendimento será de até 208 crianças, abrangendo a faixa etária de 4 meses a 4 anos e 11 meses.

Estrutura padronizada

A construção segue os rigorosos padrões do FNDE (Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação). O projeto contempla:

  • Salas de aula para atividades pedagógicas;
  • Berçário;
  • Biblioteca;
  • Refeitório e amplo galpão coberto;
  • Instalações sanitárias acessíveis para crianças e funcionários.

Outras obras e entregas

Além da unidade no Piratininga II, a administração municipal mantém outra frente de trabalho ativa na Região Sul, com a construção de uma creche no Residencial Zanetti.

O cronograma de expansão da rede de ensino já contabiliza entregas importantes neste ano. Recentemente, foram inauguradas duas creches-escolas: uma no bairro Nossa Senhora das Graças (Pacaembu) e outra no Residencial Copacabana.

