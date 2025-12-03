As obras da nova Creche-Escola do Jardim Piratininga II, na Região Leste de Franca, entraram em sua fase final. A Prefeitura informou que os serviços desta semana estão concentrados nos detalhes de acabamento, como limpeza de pisos, aplicação de rejuntes, instalação de metais sanitários e finalização da pintura interna e externa.

Localizada entre as ruas Dr. William Salomão, Jorge Matoso e Fauze Mussalen, a unidade chega para ampliar a oferta de vagas na região. A capacidade de atendimento será de até 208 crianças, abrangendo a faixa etária de 4 meses a 4 anos e 11 meses.

Estrutura padronizada

A construção segue os rigorosos padrões do FNDE (Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação). O projeto contempla:

Salas de aula para atividades pedagógicas;

Berçário;

Biblioteca;

Refeitório e amplo galpão coberto;

Instalações sanitárias acessíveis para crianças e funcionários.

Outras obras e entregas