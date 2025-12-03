A campanha Franca Tem Voz (#VoteFranca) foi oficialmente apresentada ao Comam (Consórcio dos Municípios da Alta Mogiana) nessa terça-feira, 2, no auditório da Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca). Durante o encontro, foram divulgados dados inéditos sobre o eleitorado e explicado o objetivo da iniciativa: conscientizar a população sobre a importância de votar em candidatos locais para deputado estadual e federal nas eleições de 2026.

Os convidados foram recebidos com um café da manhã oferecido pela Acif. A abertura do evento foi conduzida pelo anfitrião e presidente da associação, Fernando Rached Jorge, que destacou o caráter apartidário — ou seja, sem viés ideológico — do movimento. A iniciativa é idealizada pela Acif, Cocapec, Unimed, GCN e Rádio Difusora, e conta com o apoio da CDL, Ciesp, OAB, Sebrae, Uni-Facef, Franca Basquete, Magazine Luiza e diversas outras entidades e empresas.

Dados apresentados

O jornalista e CEO do portal GCN/Sampi, Corrêa Neves Jr., apresentou dados inéditos sobre o eleitorado, obtidos em uma pesquisa de opinião realizada pela Ágili Pesquisas. A origem do candidato já se destaca entre os eleitores: 38,9% afirmaram que o principal critério para escolher um deputado é ele ser de Franca ou da região.