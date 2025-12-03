A campanha Franca Tem Voz (#VoteFranca) foi oficialmente apresentada ao Comam (Consórcio dos Municípios da Alta Mogiana) nessa terça-feira, 2, no auditório da Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca). Durante o encontro, foram divulgados dados inéditos sobre o eleitorado e explicado o objetivo da iniciativa: conscientizar a população sobre a importância de votar em candidatos locais para deputado estadual e federal nas eleições de 2026.
Os convidados foram recebidos com um café da manhã oferecido pela Acif. A abertura do evento foi conduzida pelo anfitrião e presidente da associação, Fernando Rached Jorge, que destacou o caráter apartidário — ou seja, sem viés ideológico — do movimento. A iniciativa é idealizada pela Acif, Cocapec, Unimed, GCN e Rádio Difusora, e conta com o apoio da CDL, Ciesp, OAB, Sebrae, Uni-Facef, Franca Basquete, Magazine Luiza e diversas outras entidades e empresas.
Dados apresentados
O jornalista e CEO do portal GCN/Sampi, Corrêa Neves Jr., apresentou dados inéditos sobre o eleitorado, obtidos em uma pesquisa de opinião realizada pela Ágili Pesquisas. A origem do candidato já se destaca entre os eleitores: 38,9% afirmaram que o principal critério para escolher um deputado é ele ser de Franca ou da região.
O fato de o candidato ser da região pesa mais do que critérios como experiência política, ideologia, indicação de terceiros ou decisão tomada no dia da eleição. Apenas 19,3% dos eleitores dizem escolher deputados pela ideologia.
"Esse resultado vem ao encontro da campanha: o desejo por nomes que realmente nos representem. Os francanos, assim como quem mora na região, têm orgulho de suas cidades e de suas origens. Eles querem ser representados por pessoas que conheçam sua realidade, enfrentem suas dificuldades e defendam suas causas", disse Corrêa Neves Jr.
Não se lembra em quem votou
A pesquisa também revela que muitos eleitores não se lembram em quem votaram: 57% dos francanos não se recordam do nome escolhido para deputado estadual e 60% não se lembram do voto para deputado federal.
"Os dados reforçam a importância de uma conexão real entre eleitores e candidatos. Essa relação costuma ser mais forte quando os políticos são da região, já que sabemos onde encontrá-los, conseguimos acompanhar de perto seu trabalho e temos mais facilidade para cobrar resultados", ressaltou Corrêa Neves Jr.
Caminho a ser percorrido
O presidente da Acif, Fernando Rached, voltou ao palco para falar sobre o percurso da mobilização até o momento, que incluiu o evento de lançamento, apresentações para empresários, uma série de reportagens, entrevistas com ex-prefeitos e lideranças políticas, spots de rádio, publicações nas redes sociais e infográficos sobre as perdas enfrentadas sem representantes locais.
A campanha prevê a realização de diversas ações para engajar a população e reforçar a importância da representatividade local, incluindo matérias e editoriais, a produção de um minidocumentário, sabatinas promovidas pelo GCN e Rádio Difusora, ações de rua e nas redes sociais, além de mobilização em escolas, universidades, igrejas e estabelecimentos comerciais.
Após a apresentação da pesquisa e um bate-papo entre os participantes sobre a importância do tema para as eleições do próximo ano, os convidados participaram de um almoço oferecido pela associação.
Engajamento da região
A campanha teve boa recepção entre os prefeitos do Comam. Eles solicitaram, inclusive, que ela fosse apresentada nos municípios da região para engajar a população e reforçar a importância de escolher candidatos comprometidos em defender as demandas locais.
O prefeito de Batatais e presidente do Comam, Juninho Gaspar (PP), ressaltou que a campanha é essencial para evitar que os votos da região sejam direcionados a candidatos de fora, que não representam nem defendem as pautas locais. “Foi importante para que a gente pudesse se conscientizar e conscientizar as pessoas de que muitos votos poderiam ficar em Franca e região para candidatos que são comprometidos com a nossa realidade. Eles estão simplesmente indo para outra região e não estamos tendo o retorno necessário”.
A prefeita de Ribeirão Corrente, Aninha Montanher (MDB), destacou a importância de unir forças para mudar o cenário de pouca representatividade da região, especialmente na Câmara dos Deputados, em Brasília. "A luta é nossa, que estamos hoje administrando as cidades, e de toda a nossa população. Franca e região têm perdido muito com essa falta de representatividade."
Para o prefeito de Restinga, Felipe Talvani (MDB), é fundamental reforçar que a representação regional precisa ser feita por candidatos locais. “É uma causa muito nobre e a gente vê todo o potencial que Franca e região têm. Com certeza, é uma pauta que deve ser trabalhada: levar essa consciência para a população de que nenhum representante nos ajudará tanto quanto um da região”.
Já o prefeito de Itirapuã, Gerson Alves (PSD), afirmou que eleger mais representantes da região pode garantir mais investimentos para as cidades. "É importante para unir a nossa região em torno de objetivos que nos unem: fortalecer as verbas entre os municípios, as melhorias em relação a todos os sentidos, como na saúde, na educação e na infraestrutura. Tendo mais representantes na Alesp e na Câmara dos Deputados, é importante para vir dinheiro para o município".
Por fim, o prefeito de Cristais Paulista, Elson Gomes (MDB), parabenizou, em nome da Acif e do GCN, todos os idealizadores da campanha Franca Tem Voz. “Quero agradecer à Acif e ao GCN, que vêm trazer para nós, prefeitos e lideranças regionais, a importância de eleger deputados que terão representatividade em nossa região”.
Também participaram do encontro o prefeito de Pedregulho, Caca Advogado (PSDB), o vice-prefeito de Rifaina, Cidinho (PSD), além de representantes das prefeituras de Franca e São José da Bela Vista.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.