A Prefeitura de Franca iniciou nessa terça-feira, 2, uma importante obra viária na Região Sul da cidade. A rotatória entre as avenidas São Vicente e Jaime Tellini, no Residencial Zanetti, está passando por intervenções para melhorar o fluxo de veículos — especialmente nos horários de pico.

A rotatória é considerada um problema antigo pelos moradores do Zanetti e do Polo Clube. Com o crescimento acelerado da região, o volume de veículos aumentou significativamente, e os congestionamentos se tornaram rotina, principalmente no início da manhã. Moradores há anos reivindicam melhorias no local.

Segundo a Secretaria de Infraestrutura, as alterações são baseadas em estudos do Departamento de Trânsito da Secretaria de Segurança. A avenida São Vicente será alargada e passará a ter três faixas, sendo a da direita exclusiva para quem segue em direção à avenida Jaime Tellini e bairros vizinhos.