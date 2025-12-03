A Prefeitura de Franca iniciou nessa terça-feira, 2, uma importante obra viária na Região Sul da cidade. A rotatória entre as avenidas São Vicente e Jaime Tellini, no Residencial Zanetti, está passando por intervenções para melhorar o fluxo de veículos — especialmente nos horários de pico.
A rotatória é considerada um problema antigo pelos moradores do Zanetti e do Polo Clube. Com o crescimento acelerado da região, o volume de veículos aumentou significativamente, e os congestionamentos se tornaram rotina, principalmente no início da manhã. Moradores há anos reivindicam melhorias no local.
Segundo a Secretaria de Infraestrutura, as alterações são baseadas em estudos do Departamento de Trânsito da Secretaria de Segurança. A avenida São Vicente será alargada e passará a ter três faixas, sendo a da direita exclusiva para quem segue em direção à avenida Jaime Tellini e bairros vizinhos.
O prefeito Alexandre Ferreira (MDB) usou suas redes sociais para divulgar o início das obras e também pediu cuidado no trecho.
“Para facilitar e para quem precisa ir ao Centro, Estação e outros bairros, é importante ter acesso pela rodovia, proporcionando maior fluidez ao tráfego. Estamos fazendo estas alterações para que as pessoas se locomovam com rapidez e segurança até as suas casas e trabalho”, disse o prefeito.
A previsão é que as obras sejam concluídas nas próximas semanas.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.