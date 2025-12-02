Um talento promissor do futebol francano está alçando voos mais altos. Pedro Henrique de Paula Martins, de 17 anos, natural de Franca, concretizou um sonho ao assinar um contrato de formação de três anos com o Botafogo, do Rio de Janeiro. O jovem, que teve sua trajetória iniciada nas escolinhas da cidade, agora integra as categorias de base do clube carioca.

Emocionado, o pai Denis Delgado Dupim recordou o início do filho no futebol. "O Pedro Henrique começou na escolinha Arena Premium com oito anos de idade, sob a orientação do professor Tocha".

Berço da formação do atleta, a escolinha o recebeu dos 8 aos 13 anos. Depois desse período, ele teve uma breve passagem pelo Rosen Boys e, na sequência, defendeu a Associação Atlética Francana nas categorias de base. "Começou a jogar pela Francana nas categorias de base, jogou o Paulista Sub-15 e Sub-14", relembrou o pai.