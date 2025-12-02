Um talento promissor do futebol francano está alçando voos mais altos. Pedro Henrique de Paula Martins, de 17 anos, natural de Franca, concretizou um sonho ao assinar um contrato de formação de três anos com o Botafogo, do Rio de Janeiro. O jovem, que teve sua trajetória iniciada nas escolinhas da cidade, agora integra as categorias de base do clube carioca.
Emocionado, o pai Denis Delgado Dupim recordou o início do filho no futebol. "O Pedro Henrique começou na escolinha Arena Premium com oito anos de idade, sob a orientação do professor Tocha".
Berço da formação do atleta, a escolinha o recebeu dos 8 aos 13 anos. Depois desse período, ele teve uma breve passagem pelo Rosen Boys e, na sequência, defendeu a Associação Atlética Francana nas categorias de base. "Começou a jogar pela Francana nas categorias de base, jogou o Paulista Sub-15 e Sub-14", relembrou o pai.
A dedicação de Pedro Henrique o levou a integrar o elenco Sub-20 da Francana, chamando a atenção de olheiros de clubes maiores.
A oportunidade no Glorioso
Foi enquanto defendia a camisa da Francana que a grande chance surgiu: a oportunidade de se transferir para o time de General Severiano. "Ele estava jogando no sub-20 da Francana, daí apareceu essa oportunidade para ele ir para o Botafogo do Rio de Janeiro. Fez contrato de formação lá de três anos e está lá no momento."
Pedro Henrique de Paula Martins segue agora focado em seu desenvolvimento no Rio de Janeiro, com o objetivo de futuramente integrar o elenco profissional do Glorioso e se destacar nacionalmente como Estêvão, também de Franca, hoje um dos melhores jogadores do mundo.
